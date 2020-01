Esta es la razón por la que Ingrid Coronado salió de Venga la Alegría

La conductora de televisión y ex integrante de Gabribaldi, Ingrid Coronado, compartió con sus fans y seguidores los motivos por los cuales decidió salir del programa “Venga la Alegría” de TV Azteca, en el que colaboró por 20 años.

A través de su canal de YouTube en una grabación titulada “No regresar a la TV puede ser lo mejor que me ha pasado. Conoce el porque en este video”, explicó a detalle lo que la llevó a tomar su determinación de dejar el proyecto.

En primer lugar dijo que fue para enfocarse en cosas personales y cuidar más de su salud, pues reveló que comenzó a trabajar desde muy pequeña al cantar en comerciales y luego a vender cosas en su juventud, para después ingresar de lleno al mundo del espectáculo integrándose al grupo Garibaldi.

“Estoy muy agradecida con TV Azteca ya que ellos me abrieron las puertas para ser conductora y demostré que puedo hacer dicho trabajo, pero es muy demandante y no me daba tiempo de atender a mi familia”, expuso.

A pesar de que se sentía contenta, reiteró que el estrés le provocó una crisis de emociones, tanto que había ocasiones en las cuales se metía al baño a llorar, sin que nadie la viera.

“Con todo el dolor, con todo el terror y miedo que ustedes se podrán imaginar, tomé la decisión de salir de ese programa”, confesó Ingrid Coronado.

Añadió que desde que dejó “Venga la Alegría” se siente más tranquila, contenta y llena de vida. Pero también anunció que tiene otros proyectos laborales puesto que ella se encarga de mantener a sus hijos.

“Después de salir de la Televisión, me doy cuenta de que soy más creativa y por ello trabajó en próximos proyectos que estaré compartiendo con mis seguidores y podré compartir contenidos que les ayuden a tener una mejor calidad de vida”, dijo la conductora.