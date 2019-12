Por polémico tuit, acusan a creadora de Harry Potter de transfobia

La creadora de toda la fantasía de Harry Potter, J.K. Rowling, se volvió tendencia en Twitter y no precisamente por anunciar nuevas aventuras del mago más famoso, sino por el polémico tuit que escribió para apoyar a una mujer que está en contra de una ley sobre elegir con libertad la identidad sexual.

Rowling apoyó a Maya Forstater, una mujer inglesa que recientemente perdió su empleo por hacer público su desacuerdo a una ley de Inglaterra, que permite que los ciudadanos puedan elegir con libertad su identidad sexual en sus credenciales de identificación. Dress however you please.

Call yourself whatever you like.

Sleep with any consenting adult who’ll have you.

Live your best life in peace and security.

But force women out of their jobs for stating that sex is real? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 19, 2019

El polémico tuit ocasionó reacciones en los fans de la saga de Harry Potter e incluso la llamaron transfóbica, mientras que otros la respaldaron porque aseguran que el sexo no se puede alterar, por más que un individuo se identifique de otra forma.

Internet reacciona

Entre las reacciones se encuentra Amanda Jetté Know, quien es defensora de los derechos de la comunidad LBGTI y autora del bestseller “Love lives here: A Story of Thriving in a Transgender Family”, quien dijo que le causa tristeza ver esa postura por “una de las autoras más queridas en el mundo”. It is truly heartwarming to see a lot of fellow cis people - with seemingly no skin in the game (although I don't know everyone's story, of course) - standing up for trans people today against a very famous author. I hope my trans siblings are seeing this too. You are not alone. — Amanda Jetté Knox (@MavenOfMayhem) December 19, 2019

Otros más se lo tomaron con humor y no dudaron en crear memes mostrando su descontento con las declaraciones de Rowling. pic.twitter.com/HzWS13E6SK — El Profeta Argentino 💚⚡🏳‍🌈 (@ProfetaArgen) December 19, 2019 Harry Potter and the Wrong Side of History (2019) pic.twitter.com/PRw9heyQAK — It's Not Disney. It's Disney Prime Video. (@GetDisneyPrime) December 19, 2019 Very cool Joanne pic.twitter.com/8rSOIoVSIJ — Good Billionaire (@GoodBillionaire) December 19, 2019

Caso Maya Forstarter

Maya Forstarter trabajaba en The Center for Global Development en la capital inglesa. La mujer se define a sí misma como feminista que apoya la ruptura de estereotipos de género. También fue fundadora de la campaña “Let toys, be toys”, donde exigía que las grandes marcas de juguetes dejaran de definir cuáles eran para niños y niñas.

La mujer hizo pública su descontento con la ley inglesa “Gender Recognition” aplicada desde el 2004, asegurando que la decisión se realiza sin consulta alguna y que puede afectar la privacidad y seguridad de las mujeres; poco tiempo después escribió un artículo que compartió con sus compañeros y allegados para que al tiempo de esa publicación fuera despedida. This is what I believe about sex and gender identity......



My witness statement to the tribunal https://t.co/LwUgfSCvdY — Maya Forstater (@MForstater) November 22, 2019

Ahora, en el sitio crowdjustice, la mujer publicó una petición de apoyo para recaudar fondos para sus representantes legales.