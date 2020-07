Érika Zaba, de OV7 y su esposo revelan contagio por Covid-19

Erika Zaba, integrante de OV7, reveló que tanto ella como su esposo, el empresario Francisco Oliveros, dieron positivo por Covid-19.

Por medio de sus redes sociales, la cantante informó que tras la preocupación por síntomas de resfriado, decidieron hacerse unas pruebas en las que además de ella y Francisco, su asistente doméstica, Angélina, también resultó con el virus.

"Nunca pensé que les estaría diciendo esto, sobre todo porque nos hemos cuidado muchísimo, aquí en casa hemos llevado todas las precauciones, todas las medidas pero Angélina, Francisco y yo resultamos positivo".

Asimismo, reveló que en un principio no tuvieron síntomas por lo que no habían pensado en que podrían estar infectados.

"Simplemente fue como un resfriado, no tuvimos temperatura, no tuvimos tos seca ni dolor de pecho, tuvimos dolor de huesos, dolor en ojos, cabeza, cansancio, nos sentimos débiles. Se los digo para que estén atentos porque sí está pasando”.

Ahora que la enfermedad ya está más avanzada la cantante comentó que han sufrido dolor de huesos, dolor de articulaciones en las manos y en los pies, dolor en los ojos, y en su caso, un dolor de cabeza muy intenso.

Con respecto a su hijo Emiliano, Zaba aseguró que el se encuentra bien y que no es portador del virus.

"Estábamos muy preocupados por él, pero el pediatra dice que no hay nada de qué preocuparse, que a los bebés no les pasa absolutamente nada, ni a los niños. Tiene algunos síntomas, está incomodo, le cuesta trabajo terminar de comer, no tiene tanto apetito. Va a ser para él como una gripita, ya tiene medicamentos el también, estamos todos muy atentos".

¿Dónde se contagió?

En entrevista para Ventaneando, Érika dijo que hasta el momento no saben dónde pudieron contagiarse pues desde un principio fueron muy estrictos con las medidas de higiene, sin embargo, comentó que pudo haber sido en una salida al supermercado.

"La verdad es que no sabemos, desde el inicio fuimos muy cuidados pero una vez fuimos al super para comprar lo que ya se nos había terminado y puede que ahí nos contagiáramos".

Por otro lado, dijo que tanto ella como su marido están durmiendo en camas separadas y que en todo momento sigues con el cubrebocas y con las medidas sanitarias recomendadas.

Finalmente, la integrante de OV7 exhortó a sus seguidores a que si pueden quedarse en casa, que se queden y no salgan pues la situación es real y no ha terminado.

"No salgan tenemos que ser conscientes de que sí nos pasa. No salgan si no tienen que salir, esto sí esta pasando y nos ha pasado a los que más nos hemos cuidado. Ahora que ya empezaron a abrir los comercios tenemos que cuidarnos mucho más".

Con información de Emmanuel Viloria