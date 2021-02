Detienen al youtuber Rix, acusado de abuso sexual por Nath Campos

El youtuber Ricardo "N", conocido como Rix, fue detenido luego de que la influencer Nathalia Campos lo acusó de abuso sexual, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La dependencia detalló que Rix fue arrestado en la alcaldía Coyoacán, en Ciudad de México, por su probable participación en el delito de tentativa de violación equiparado agravado, además señaló que fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Explicó que el youtuber quedó a disposición del juez de control que lo requirió para determinar su situación jurídica, por la posible comisión del delito registrado en 2017.

La Fiscalía capitalina reiteró que una de sus prioridades es atender a las víctimas con perspectiva de género, enfoque diferencial y especializado, así como garantizar una nueva manera para investigar los delitos, con especial énfasis en la justicia hacia las mujeres.

Nath Campos reveló en enero pasado que el youtuber, a quien consideraba su "amigo", abusó sexualmente de ella cuando se encontraba en estado de ebriedad.

A través de un video publicado en YouTube, la influencer indicó que hace algunos años salió de antro, sin embargo, dijo que tomó mucho y algunos amigos se ofrecieron a llevarla a su casa, entre ellos Rix.

"Hace algunos años salí de antro con unos amigos, era un grupo de amigos con el que usualmente salía, principalmente youtubers. Tomé mucho esa noche, un par de amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa porque estaba muy borracha, recuerdo pocas cosas", relató.

Explicó que al llegar a su edificio, Rix se ofreció a subirla hasta su departamento debido a que no podía caminar bien, mientras que las otras personas que la acompañaban se retiraron del lugar.

Tras entrar a su habitación, Nath Campos narró que se metió a la cama y que Rix comenzó hacerle cosas mientras dormía.

"Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock o muy borracha".

Asimismo, indicó que decidió "almacenar" esta situación por varios años e incluso tuvo que aceptar varias campañas de trabajo con Rix para no verse afectada monetaria y laboralmente.

Sin embargo, Nath Campos sostuvo que tras ser asesorada por la diputada Alessandra Rojo de la Vega, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales contra Rix.













