‘Oficialmente, no hay cancelación’, dice alcalde sobre concierto de Luis Miguel en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El alcalde Édgar González afirmó que hasta el momento no hay nada oficial sobre la cancelación del concierto de Luis Miguel en Mazatlán, programado para este domingo 29 de septiembre en el estadio de futbol El Encanto.

Derivado del ambiente de incertidumbre y de violencia que prevalece en el estado, "el Sol de México" canceló su presentación en la capital del estado para el 27 de septiembre, y el miércoles 25 trascendió que también se cancelaba la fecha en el puerto.

"Digo oficialmente por qué yo he estado en comunicación con los organizadores y ellos todavía no reciben del artista alguna cancelación, lo que sí nos han estado pidiendo que les ayudemos con el tema de seguridad, que si estamos dispuestos a colaborar con todo ese tema, por supuesto que sí, no solamente nosotros, el Estado, la Guardia Nacional, el Ejército", dijo.

El primer edil reiteró que en el municipio hay condiciones para desarrollar este evento y lo que se busca es garantizarle al artista que no hay problemas de violencia, pero ya dependerá de él y su empresa si se lleva a cabo o no.

"Hasta el momento no hay cancelación, no hemos recibido oficialmente, se sigue haciendo la venta de boletos en línea", agregó.

Añadió que en caso de llegar a cancelarse la presentación no porque haya problemas de inseguridad en Mazatlán, sino por la logística, ya que el equipo se traslada por carretera y para llegar hasta el puerto tendría que atravesar por Culiacán, pues viajan desde Hermosillo, Sonora.