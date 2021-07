Odin Dupeyron agradece la reactivación de teatros

Antes de la pandemia Odin Dupeyron había pasado gran parte de su vida en un escenario, por lo que está muy contento de haber regresado finalmente a las obras presenciales. Y aunque en algunos sectores la recuperación ha sido lenta, en los eventos en que ha participado en las últimas semanas ha visto una gran respuesta por parte del público.

"La gente tiene ganas de salir y de volver a retomar su vida, de tener un poco de normalidad. En mi caso, en el teatro la gente se siente muy emocionada, muy abierta, dispuesta, está queriendo retomar nuevamente sus actividades, volver a reír, volver a compartir. Entonces la verdad es que ha sido muy emocionante, y aunque creo que también la gente tiene miedo, se siente segura, porque tomamos las medidas necesarias", comentó.

El actor lamentó que, cuando se comenzaron a retomar las actividades en el país, las autoridades dejaron al teatro casi al final de la lista, y considera injusto que se les haya catalogado como un lugar de alto contagio, sin ni siquiera tomarse el tiempo de revisar cómo eran los espacios.

"No se hizo un análisis de lo que realmente sucede en los teatros. Tendría que haber sido según el teatro, según las estructuras. Hay espacios enormes con techos muy altos, que comparados con un avión, no tienen absolutamente nada que ver. No se le dio la importancia necesaria a los espectáculos, como si fueran una cosa menor".

Aunque muchos artistas y músicos opinan que después de esa pausa que generó la pandemia retomaron sus actividades apreciando más el valor que tienen, Odin expresó que ese no fue su caso. Para él, no es necesaria una pandemia ni una crisis de otro tipo para conocer la importancia que su profesión y el público tienen en su vida.

Sin embargo, destacó que luego de los problemas financieros que le provocó la pandemia, se siente profundamente agradecido por haber retomado sus actividades regulares.





"Lo único que sí evidentemente es importante para mí es el poder trabajar para ganar dinero, porque tenemos que pagar la renta, la luz y el gas, y no puedo hacerlo con aplausos, ni con sentimientos, ni con emociones".

Actualmente Odin prepara dos presentaciones en el Teatro Morelos de Toluca, este 3 de julio: Recalculando y A vivir, a las 13:00 y 18:00 horas respectivamente. Posteriormente, tiene planes de llevar estos títulos a Guadalajara y Cancún, si la situación sanitaria lo permite.