Nicky Jam debutará como director de cine

Nicky Jam está listo para debutar como cineasta. El cantante se encuentra en pláticas con Netflix para desarrollar La perla, película de su autoría que lo llevará a ocupar la silla de director por primera vez.

El puertorriqueño reveló que se encuentra en negociaciones para comenzar la producción de esta historia, cuyo guión escribió junto a uno de los guionistas de La casa de papel, sin revelar su nombre.

“Así mismo es. Llevaba mucho tiempo trabajando con esta historia y se me dio conocer al guionista de La casa de papel. Le encantó la historia y habló con la gente de Netflix. Independientemente de si es con ellos o con quien sea, la vamos a sacar”, compartió el cantante en entrevista con El Sol de México.

El intérprete de X y El amante adelantó que la historia es acerca “de dos muchachos en el barrio de La Perla, en Puerto Rico. Queremos hacer algo grande de verdad”.

Su debut como director coincide con su gradual crecimiento como actor de cine. Nicky Jam ha participado en las cintas xXx –junto a Vin Diesel– y Bad boys for life –acompañado de Will Smith–; además prestó su voz en el doblaje de la reciente película de Tom y Jerry. En televisión protagonizó su serie biográfica El ganador, de la que ya prepara una continuación.

“Tengo otra película por estrenar que se llama American sole, donde el productor ejecutivo es Kevin Hart (dos veces nominado al Emmy). Incluso ahí sale también Bad Bunny. Además de la segunda temporada de El ganador”, afirmó.

Nicky Jam también se prepara para su primer estelar en cine, pues recientemente realizó la producción de una cinta donde encabeza el elenco. “La filmamos con una compañía muy grande y yo voy a ser el protagonista. Todavía no puedo dar la información, pero es la primera película en Hollywood que voy a protagonizar”.

Estos proyectos concretan el sueño de ser una estrella de cine, un deseo que Nicky Jam anhelaba desde que descubrió su pasión por el séptimo arte.

“Es un sueño porque de toda la vida he sido fanático de las películas y este rollo de Hollywood. Es algo que siempre he querido en mi vida. La verdad, el mero hecho de haber salido en tres películas de Hollywood, de decir ‘yo he estado en las pantallas grandes” es suficiente; eso no lo puede decir todo el mundo. Soy feliz con eso. Si sale algo más, todo es bendición”.

Tanto trabajo en la actuación no lo separa de sus responsabilidades en la música. En más de 25 años de carrera, Nick Rivera Caminero –su nombre real– se ha convertido en un cimiento de la música urbana. Sus más de 23 millones de escuchas al mes en Spotify y el Latin Grammy que ganó con su tema El perdón lo avalan.

El 27 de enero Nicky Jam lanzará su nuevo sencillo Ojos rojos, cuyo video realizó en España con la dirección de Willy Rodríguez. “Para mí significa un sencillo más, un año más de vida. Tengo la espina de que el tema va a ser un palo. Tengo buena vibra de los resultados y espero que el público sienta lo que yo cuando escucho la canción”.

Los fans podrán escuchar el tema en vivo dentro de la gira Infinity que retomará presentaciones en Boston el 3 de febrero. Nicky Jam se presentará en el primer trimestre del año en 13 ciudades de Estados Unidos y Canadá, para después retomar sus shows en Latinoamérica.