Ni las enfermedades han podido detener a Hiram de hacer música

Culiacán, Sin.-Aunque se ha debatido entre la vida y la muerte, Hiram no ha visto la enfermedad como algo que lo detenga para crear su música. Aunque ha estado entre la vida y la muerte, ha logrado salir adelante y seguir con su arte.

Este es el caso de Hiram López, un joven de 29 años de edad, que comenzó su acercamiento a la música desde niño y que por desgracia, a inicios de este año fue diagnosticado con cáncer, lo cual fue un duro golpe para su vida, pero aún con esta enfermedad siguió haciendo música.

Gossip El black metal de Thamuzifer conquista fronteras

Cuando me dijeron que tenía cáncer, ni siquiera estaba preparado, pero no quise esperar más tiempo para atenderme, dijo.

Hiram

Aunque muy joven Hiram, tuvo su primer proyecto musical y grabó su primer demo, han sido situaciones fuertes las que en su momento casi hacen que el cantautor dejará de hacer música. Sin embargo, ni las enfermedades ni la pérdida de un ser querido han logrado que el guitarrista deje de hacer música.

Primer proyecto

Al percatarse del talento que poseía, Hiram formó su primer proyecto musical serio en el año 2008, llamado AXSO junto a Javier Yuriar, en el cual la idea principal era ser un grupo tipo Queen, en el cual se pudiera hacer música heavy y algo más pop.

“Mi idea inicial era ser una banda tipo Queen, porque además de que soy fan de la banda quería que el grupo pudiera tocar música tanto heavy así como pop, pero aquí el mood aquí no fue tan comprendido”, mencionó.

Cultura Calavera: rock en las entrañas culichis

Con Axso, Hiram, dio sus primeros pasos para iniciar su carrera como músico y compositor, en este grupo la mayoría de las canciones fueron compuestas en inglés tiempo después comenzó la alineación que Sinaloa conoció en donde Hiram era la voz y guitarra, Aldo Hernández, Miguel Trapero como bajista y Eduardo Monrraz en las teclas, quienes se presentaron en el Festival del Rock Sinaloa, y en distintos eventos locales.

Con esa alineación, luego de casi 10 años, Hiram cerró el ciclo con AXSO, iniciando en el 2018, su nuevo proyecto Rojo Cale, proyecto en el cual la banda se concentró a tocar canciones en español con ritmos latinos.

Rojo Cale

El 2018, fue uno de los años con más trabajo musical y emocional para Hiram, pues cuando, el proyecto de Rojo Cale se estaba consolidando y concentrando en hacer música, para la cabeza al mando del grupo, pues 10 meses después de iniciar formalmente el ciclo con la agrupación y mientras iniciaban la grabación del disco del grupo, su padre falleció, entrando a una etapa decisiva en su carrera musical.

Antes de que el músico comenzará a vivir la muerte de su padre, este entró en una disyuntiva entre seguir adelante o parar de hacer música pues para él la realidad no era como él quería, pues sentía que no podía hacerlo bien, tomando la decisión de seguir con su camino y continuar con la grabación del álbum de Rojo Cale.

Foto: Ana Laura Salazar| El Sol de Sinaloa

“Antes de que muriera mi papá yo comencé a darme cuenta de que si algo no quedaba como yo quería era otra opción, en mi mente era de que todo iba a estar mal y que no hice las cosas bien y esa era mi mentalidad en la música y en la vida, de hecho llegó un momento en el que yo ya no quería tocar, porque si no iba a tocar ya no quería hacer nada, eso me llevó a aislarme de la gente que yo quería y cuando se murió mi papá todo fue más duro para mí”, puntualizó

Aún con todo eso Rojo Cale tuvo la que es hasta ahora su última presentación en vivo en el año 2019, en el Festival de UAS.

Sagreveht

Hiram siguió con su camino haciendo música y asistió a terapia en donde le dieron herramientas para poder mantenerse relativamente estable, luego de la muerte de su padre, pero por desgracia a inicios de este 2021, el músico que ha dado vida de su puño y letra a tantas canciones fue diagnosticado con cáncer, lo cual fue un duro golpe para él.

Foto:Cortesía| Hiram López

Al darle la noticia de su enfermedad, Hiram fue diagnosticado psiquiátricamente con catastrofismo que era lo que generaba las crisis y los pensamientos que anteriormente el músico tenía sobre el mismo.

Pero fue a partir de todo esto que el joven tomó la decisión de ponerle el nombre a su álbum más reciente llamado “Tanatology”, el cual estaba planeado para lanzarse con 10 canciones, siendo estrenado únicamente con siete temas y forma parte de su nuevo proyecto de metal llamado “Sagrevhet”, aprovechando todo su tiempo para hacer música.

“Cuando mi familia me llevó con el psiquiatra por lo que pasaba por mi mente y la enfermedad, yo nuevamente tuve esos pensamientos fatalistas y pensé yo que me estaban llevando con un especialista para llevar un tratamiento tanatológico personal y que aceptara mi propia muerte y fue cuando decidí ponerle el nombre al disco y sacarlo sin terminar”, declaró.

En cada canción de “Thanatology”, Hiram habla sobre las cosas que le gustan, programas, personajes y lo que es su esencia.

Foto:Cortesía| Hiram López

“Yo quiero que digan, paso un bato por el mundo y le gustaban estas cosas e hizo unas rolas al respecto, es como una descripción mía, son cosas que me gustaban como “Witness Me” que habla sobre Mad Max y “Journey To The West” que es la novela china en la que se basó Dragon Ball, pero también está “Distraught” que habla más sobre mi diagnóstico psiquiátrico”, externó.

La música en el camino

Para Hiram, la música es algo completamente realista, pues asegura que esta le ha dado un sentido de satisfacción y realización.

“Para mí la música es algo que me gusta, me apasiona y que me llena que realmente siento que no la necesito para vivir, pero prefiero que esté ahí, porque me ayuda a expresarme, siento que me presta una máscara para decir lo que siento y a mí yo más adolescente le ayudo para decir lo que pensaba o lo que sentía”.

El joven que además de ser músico es diseñador gráfico de profesión, se encuentra en preparativos para terminar su álbum y lanzar el álbum de Rojo Cale, además de estar actualmente cocinando otro proyecto en el cual experimenta con otro género musical.

Aunque Hiram la ha visto difícil ante su enfermedad y distintas situaciones, está lleno de talento y ha demostrado ser un gran cantante, músico y compositor, siendo otro del rostro artístico que tiene Sinaloa.

















Lee más aquí ⬇

Cultura De Culiacán para el mundo: La historia de Ultrasónico, su música y su podcast

Cultura Música culichy bien alebrestada: La historia de Alebreste