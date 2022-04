Néstor Daniel llevará el mensaje del amor

Néstor Daniel “El Terricola”, un icono de la música romántica, regresa a la escena musical, listo para iniciar el año, con lo que más lo apasiona y mantiene en sus entrañas, la música.

Néstor por muchos años fue el vocalista de Los Terricolas, la agrupación venezolana formada por hermanos, y la más reconocida de América Latina, ahora el cantante El Terricola llega en solitario y junto dela mano de Nastyboy Records, lanza, el nuevo re-make de un éxito que os llevó a la cima “Porque yo te amo”.

También puedes leer: Margarita "La Diosa de la Cumbia" debuta como actriz

“Estoy feliz y encantado de la vida de poder compartir todo esto, le agradezco mucho a Dios por permite darme la oportunidad de traerles proyectos nuevos como este ahora como Néstor Daniel “El Terricola”, comentó el famoso cantante en entrevista telefónica para El Sol de Sinaloa.

Foto: Cortesía | Néstor

En charla Néstor explicó que su regreso a la música fue porque el cree que nació con el don de cantar, “Dios me lo regalo creo que es una manera de comunicarnos con el público, con los seres humanos de una manera muy bonita, la música es una terapia y yo considero que mis canciones y mi manera de interpretar los temas llegan al corazón directamente, y cuando vez que con tu música pasas a ver parte de la vida sentimental del ser humano es una bendición”.

Señaló que con su música él quiere llevar el mensaje del amor y considera que estas nuevas generaciones necesitan un mensaje puro, “un mensaje que deje algo positivo que vuelva a renacer esa delicades del hombre con las mujeres, esa caballerosidad que se ha perdido, ahora ya no tiene ese romanticismo que tenían en los 70, 80, yo quiero en esta segunda oportunidad que se me da en la música, es que las serenatas regresen, expresar esas cosas bonitas con temas, con letras que dejen algo bueno”.

" PORQUE YO TE AMO”

Al preguntarle porque elegio este tema para regresar a su carrera artística respondió, “bueno me propusieron darle vida a este tema porque cuenta con una letra impresionante, y decidimos traérselo a las nuevas generaciones que no lo conocen, que no conocen este tipo de mensajes, y aquí traemos este reto, este propósito de lleva un mensaje hermoso, que es el mensaje del amor, es el mensaje de Dios, yo siempre lo digo yo le canto a Dios, porque Dios es amor y yo le canto al amor”. Gossip Andy Rodríguez inicia su vuelo en la música

Agregó que “Porque yo te amo”, es una canción muy especial para el porque es un tema de un hombre que lo motivo a cantarle al amor.

“Yo le canto a Dios, porque Dios es amor y yo le canto al amor”

Néstor Daniel “El Terricola”

Los Terricolas de Venezuela es la agrupación más reconocida de América Latina. Su Vocalista Original es el menor de la familia: Néstor Daniel Hoyer.