NCSI celebra la marca de los 400 capítulos

Los actores de NCIS celebran que hoy estrenan en México su temporada número 18, con la cual logran la marca de los 400 episodios.

“400 es muchísimo, una locura y sin duda es una marca en la historia de la televisión”, dice Emily Wickersham, quien desde que se integró al show en 2011 ha dado vida al personaje de Eleanor Bishop.

“He estado en al menos casi 200 episodios, así que cuando pienso en los que han participado desde el principio me sorprendo y pienso: ‘¿Cómo este equipo ha hecho tanto y sigue siendo tan popular a través de los años y del mundo’”, responde la actriz a El Sol de México.

Sean Murray, quien junto a Mark Harmon (Gibbs) y David McCallum (Dr. Donald Mallard) ha sido parte del programa desde su debut en televisión en 2011, asegura que el éxito de NCIS tiene que ver con las historias que ofrecen a los actores para mantenerse activos, pues cada episodio significa una nueva experiencia física y actoral.

“Es gracioso pero no parece que fueran 400 episodios. Nunca sentí que fuera una historia lenta o que se haya detenido, siempre ha sido dinámica, y avanza hacia adelante. El tiempo vuela muy rápido”, afirma Murray.

Pero si hay algo que ha hecho funcionar a la serie es el vínculo que los actores han formado dentro del set de filmación, qué más allá de ser un equipo es una familia como dice Murray quien interpreta al agente Timothy McGee.

“Sé que la gente me conoce de NCIS, pero he trabajado desde que tengo 12 años y he estado en 15 sets de filmación durante todo este tiempo; y nuestro lugar es especial, así que lo protegemos mucho. En términos del ambiente que se vive en grabación, tenemos un lugar agradable donde disfrutamos trabajar y hacemos cosas divertidas para mantenernos así. Tenemos que impulsar y cuidar lo que hemos creado en este tiempo”, explica.

Filmar los nuevos capítulos fue una experiencia diferente para todo el equipo de NCIS. Los primeros dos episodios de la temporada que estrena esta noche a las 21:00 horas por AXN debían ser los últimos de la entrega pasada, pero debido al inicio de la pandemia de la Covid-19 el rodaje fue suspendido.

El elenco de NCIS regresó al set de filmación apenas en septiembre pasado, donde iniciaron a filmar los nuevos episodios bajo un estricto protocolo de seguridad sanitario. “El proceso fue muy diferente”, dice Wilmer Valderrama, el actor que interpreta al agente Nick Torres.

“Teníamos que usar careta y cubreboca y estar alejados entre dos y tres metros de distancia entre nosotros. Pero fue inspirador encontrar una forma de volver a cierta ‘normalidad’ en un mundo donde nadie está trabajando como antes dentro de la industria. Pero tenemos una base de fans muy importante a nivel mundial y era importante volver a trabajar, regresar a la pantalla de esas familias y entregar la misma magia”.

Sean Murray agrega: “Somos una familia y queríamos regresar tanto como nuestros fans querían nuevos capítulos”.