MurieL conquista el regional mexicano con su nuevo sencillo en español '¿Qué tal si lo intentamos?'

Culiacán, Sin.- Con un talento innato y una voz que cautiva, MurieL está marcando su camino en el panorama musical. Aunque comenzó su carrera interpretando canciones en inglés, su lengua materna, y logró hacerse un nombre en su tierra natal, la artista ha decidido aventurarse en el ámbito del regional mexicano.

Su nuevo sencillo, titulado “¿Qué Tal Si Lo Intentamos?”, marca su primera incursión completa en español, reflejando su compromiso por explorar nuevos horizontes y conectar con una audiencia más amplia.

También puedes leer: J Balvin y Carin León estrenan "Stoker" canción de desamor

En una entrevista exclusiva con El Sol de Sinaloa, la cantante estadounidense habla sobre sus objetivos en la industria musical. Expresa su deseo de atraer a una audiencia más amplia y de consolidarse en el sector, compartiendo su talento con el mundo. MurieL se muestra entusiasmada por la oportunidad de expandir su influencia y llegar a nuevos oyentes, con la esperanza de abrirse camino y dejar una marca duradera en el panorama musical.

Sus inicios

Originaria de Dallas, Texas, MurieL, hija de padre Salvadoreño y madre francesa y raíces mexicanas, descubrió su pasión por el canto desde muy joven. Comenzó a cantar en coros de la iglesia y participaba en distintos eventos, donde notaba cómo conectaba con el público, convirtiendo cada actuación en una experiencia única y especial.





Sin embargo, un trágico suceso marcó su vida: la pérdida de su tío. Esta dolorosa experiencia se convirtió en una fuente de inspiración para su primera composición.

La canción titulada “Running Away” nació de ese dolor y refleja el proceso de duelo y resiliencia que MurieL vivió. Con su letra expresa todo lo que sentía y nos había como decirlo cuando su madre le preguntaba cómo se sentía al respecto.

“Es que tengo algo que decir, pero te lo tengo que cantar, como me siento, de su pérdida, y desde ahí siempre supe que la música era para mí, por qué él fue como una figura paternal, y siempre me decía canta, tú vas a ser cantante, entonces me quedé con eso”, comparte la artista.

La cantante relata que su carrera despegó gracias a un mensaje de su madre a su actual manager, conocido por trabajar con artistas como Jenni Rivera y Gerardo Ortiz, entre otros. A partir de ahí, se mudó a Los Ángeles, California. Una vez instalada en la ciudad, fue convocada para participar en un comercial con Prince Royce para los Premios Lo Nuestro de Univisión.

“En el 2023 conocí a Prince Royce, fui conociendo gente en mi camino, conocí a una señora que trabajó en Univisión, estuve hablando con ella y me dice, ¿Tú Cantas? Sí, mándame un video, como en dos meses después me dice, alguien vio tu video y es un gran artista, no te puedo decir ahorita quién es, pero dime si te interesa ser parte de Premios Lo Nuestro y hacer un comercial con este artista para Univisión”.

MurieL debuta en español con "¿Qué Tal Si Lo Intentamos?. Cortesía/MurieL





“Llego a Miami, y veo que el artista es Prince Royce, luego viene la alfombra roja, y vino esa chispita de Sí se puede, algo está pasando aquí. Mi ciudad me agarró mucho cariño, no porque me fui sino porque la gente me obvio cantar en público, siento que cuando canto se siente algo diferente”.

MurieL comparte que al estar cerca de artistas de tallas internacionales le ha dado ese empujón para seguir luchando por sus sueños, “Y pues Ahora me aventé a hacer música en español, y cuando conocí a Prince Royce me dijo algo que se me quedó grabado “No importa los obstáculos, tú tienes que seguir y preséntate, y fue una experiencia increíble estar en los premios”, platica sobre su experiencia el cantante Prince Royce.

¿Qué Tal Si Lo Intentamos?

Es su primera canción totalmente en español, con una voz única que combina elementos vintage con modernos, es una canción que habla sobre las segundas oportunidades, del compositor culichi Manuel Mata

Este lanzamiento quiere darse a conocer al público hispano, con estilo fresco y una propuesta distinta, quiere crear su propio camino, el cual se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, así como un video en YouTube.

Inspirada por leyendas de la música como Selena, Jenni Rivera, Madonna, y Luis Miguel, MurieL se dedica a crear y cantar canciones que encapsulan las diversas experiencias de la vida de una mujer independiente. Su música no solo refleja estas influencias, sino que también destaca por su autenticidad y profundidad emocional.

A lo largo de su carrera, MurieL ha colaborado con reconocidos músicos y productores. Uno de sus colaboradores más notables es Édgar Rodríguez, famoso por su trabajo con artistas de la talla de Natanael Cano y Jenni Rivera.

“Gracias a mi abuelita y mi mamá yo crecí escuchando música mexicana, le tengo mucho aprecio a de Juan Gabriel, y dije okay ya estoy viendo de que mi familia, pues siempre he crecido escuchando música en español, pues hay que intentar cantar en español, entonces cuando me conecto con Lino él me llevó al estudio con un productor que se llama Edgar Rodríguez, ha producido a artistas como Natanael Cano, Junior H, también a Jenni", dijo.

Estas colaboraciones han enriquecido su sonido y han permitido que su música resuene con una audiencia aún más amplia. La dedicación de MurieL a su arte y su capacidad para conectar con sus oyentes hacen de ella una figura destacada en la escena musical actual.

“Yo a veces cierro mis ojos y veo un escenario donde yo estoy cantando y veo a muchas personas y me hace muy feliz, eso es lo que me gusta de la música”, finalizó.

Redes Sociales

MurieL siempre está activa en sus redes sociales, medio por el cual conecta con su público el día a día, así como mostrando su trabajo y lo nuevo que se viene, puedes seguirla: Instagram: @murielmusica, Facebook: @murielmusica, YouTube: murielmusicaoficial, TikTok: @murielmusica.