Mr. Blaky, triunfar con el rap en la tierra de la tambora

Hace 14 años el mundo entero conoció a Mr. Blaky, la propuesta musical de un artista mazatleco que rápidamente encontró eco en México y en países como Francia, España, Holanda e Inglaterra. Además de fusionar sonidos como el rap y el hip-hop con la música sinaloense y electrónica, llamaban la atención sus letras enfocadas al cambio social y su vestimenta: pasamontañas, camisa y pantalón de color negro y sombrero amarillo.

El proyecto nació, creció y se desarrolló en la independencia. Con sus propios medios, el mazatleco se fue abriendo paso en la escena urbana local, nacional y mundial y así ha seguido. Han sido 14 años de creatividad, de fusiones, de giras, conciertos, colaboraciones, música y arte, pero sobre todo de mucha resistencia para sobrevivir en la industria.

Con el pasar de los años, Mr. Blaky ha ido evolucionando; ya no es un personaje oscuro, su discurso ha tomado otro rumbo, pero sin dejar de ser rebelde; ahora usa máscaras de colores, además de que su propuesta musical se redireccionó al hip-hop, para a partir de ahí reinventarse creativamente en un proyecto mucho más relajado.

“Ahora estamos más tirados al hip-hop, dejamos un poco lo experimental, cuando iniciamos mezclábamos bastantes géneros con muchas otras cosas, pero la realidad es que para hacer marketing de la música y promocionarte, te hace falta tener un nicho bien definido, y eso lo aprendí con el tiempo, porque si hacíamos una canción con banda y otra con metal, quien se acercaba y escuchaba la de la banda, le gustaba, pero luego escuchaba la de metal y tal vez no le gustaba; desde el punto de vista creativo, estaba interesante y lo seguimos haciendo, pero ahora el hilo conductor es el hip-hop. Todo dentro del género urbano”.

Sus letras también han evolucionado, antes estaban enfocadas al cambio social, eran de protesta; ahora ya hablan más de vivencias personales.

“Ahora son letras que tienen que ver con este punto de mi vida en el que estoy, antes era un proyecto mucho más político, pero de un tiempo a la fecha estoy muy decepcionado de la política al grado de que los políticos como tal me han quitado esa esperanza de tener un cambio positivo pronto”, explica.

La máscara

El pasamontañas lo implementó en su vestimenta como protesta por la violencia y la corrupción que se vive en el país. Eso no ha cambiado, lo sigue utilizando, pero ahora ya no es negro, sino que un día puede ser rosa, otro verde, otro rojo, no se limita.

“La máscara, como tal, ha ido cambiando en todos estos años, primero era un pasamontañas, después cambió a una máscara tipo luchador y luego volvió el pasamontañas, pero de colores y bordada con mi logo. Esto también tiene que ver con el cambio de discurso, antes siempre vestía igual, todo de negro y el contenido era más oscuro, más denso, reflexivo líricamente, más demandante de ciertas cosas; ahora es un contenido más relajado, que me permite hablar de muchas otras cosas, por eso el cambio también se refleja en mi imagen. Aparte, tiene que ver con irse adaptando a los nuevos tiempos de la música”.

El artista mazatleco le ha dado un giro a sus letras. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

En la independencia

Sin una disquera que lo haya respaldado, el proyecto Mr. Blaky ha sobresalido y ha logrado sobrevivir en la industria, algo que es muy complicado de conseguir para cualquier artista que tenga una propuesta musical.

“Obviamente no somos un proyecto súper masivo, digamos que dentro de la independencia nos va bien, tenemos un nivel intermedio que nos permite seguir haciendo lo que hacemos, estamos haciendo siempre cosas nuevas, música, giras, fusiones”.

A pesar de tener 14 años en el ambiente musical, fue hasta hace dos años y medio que encontró el camino por el cual llevar su proyecto y que los resultados fueran los mejores.

“Sabemos ya la vía adecuada por donde darle, tal vez pasaron muchos años, pero ahora sabemos que por ahí van a llegar los mejores resultados. Hemos ido evolucionando, desde hace dos años y medio ya estamos en esta nueva faceta de Mr. Blaky, que es la más productiva, prácticamente acaba de empezar, como si fuera un renacimiento el proyecto”.

Y justo en este momento, en el que la música ha encontrado nuevas vías para llegar al público, gracias a las tecnologías y a las plataformas, asegura que se vive el mejor momento.

“No ha habido mejor momento para la música, en la historia, que el de hoy, para hacer, distribuir, escuchar y compartir música, estamos en la mejor etapa; antes la industria, en los 80, los 70, estaba controlada por un pequeño grupo de empresarios, de las disqueras, que igual ahora tienen poder, pero existe mucha más apertura independiente. Y en el internet, si tú quieres buscar una música en específico, algo en especial, lo vas a encontrar, no ocupas a nadie”, explica.

En este 2022, dice, lo principal, además de la calidad de tu proyecto, es estar vigente y ser constante.

“Hay que estar vigente, te puedes reinventar, evolucionar, pero tienes que estar vigente, tienes que estar presente, si no, tus seguidores te olvidan. Los grupos grandes siguen haciéndolo, porque saben que la gente olvida, estamos ante tantas cosas que si tú no estás apareciéndoles en su camino a cada rato, se van encontrando con otras cosas y tú te vas quedando. En la música, o te adaptas o te mueres y cuando alguien se dedica a la música, tiene que ser muy constante”.

POR EL MUNDO

Mr. Blaky ha realizado giras por ciudades de México, Francia, España, Holanda e Inglaterra.

En su carrera musical Mr Blaky ha lanzado los discos “¿Vuelas?”, “Fiesta y resistencia”, además de varios EPS. Su discografía la puedes encontrar en Spotify y YouTube.