Montse y Joe renueva su contenido

A 21 años de estar hermanadas como amigas y en la vida laboral, las comunicadoras Montserrat Oliver y Yolanda Andrade estrenaron nueva escenografía en el set de televisión Montse y Joe, en su acostumbrado programa producido por Raquel Roche en el canal Unicable.

Dentro del nuevo contenido las conductoras abordarán temas de controversia y ahondarán en la vida oscura de algunos de sus invitados que desfilarán cada martes entre los que se encuentran Vadhir Derbez, Sandra Echeverría y Kuno Becker.

“Llevamos 21 años disfrutando nuestros trabajo que es hacer lo primero cuando hemos tenido diferencias las hemos confrontado y solucionado durante tantos años de trabajo. Sí hemos tenido una que otra pelea o desilusión, una de la otra, pero la hemos sabido sobrellevar y nos hemos perdonado lo que nos tenemos que perdonar y hemos formado una gran amistad que ahora se convirtió en una hermandad de un gran respeto mutuo", dice Oliver en entrevista con El Sol de México.

El formato del programa continúa con transmisiones más irreverentes, atrevidas y con nuevas dinámicas y retos para recibir a sus invitados.

“Las dos queremos hacer bien nuestro trabajo, hacer cosas, lo más novedosas que se puedan, renovarnos cada vez para que la gente quede satisfecha”, dice la conductora.

A tres años de no renovar la imagen del programa Oliver, habla de la transformación de Montse y Joe.

“Nuestro set nuevo es de colores cálidos, madera y ladrillos tenemos espacio para que canten los invitados, donde harán performance, habrá sala con chimenea, una recámara y un bar. Ahora son varios sitios al gusto del invitado o invitada".

Los recuerdos afloraron y Montse dice que al igual que hay gratos momentos, también ha habido casi zafarranchos con estrellas de la televisión que han dejado mucho qué desear en su comportamiento y lenguaje en su set:

“De los momentos inolvidables Laura Pausini, la disfrute muchísimo, a Antonio Banderas, hemos sido muy afortunadas de contar con gente muy linda, de ellos hemos aprendido cosas buenas.

“De momentos que han caído en zafarrancho, pues mira yo trato de llevar la educación que me enseñaron siempre cordial y educada aunque no sean santo de mi devoción los trato lo mejor posible. Y sí de repente otras personas que no tienen la misma educación, se vuelve el ambiente un revuelo verídico, y me pregunto que si necesitan este tipo de publicidad y escándalo cuando vienen a Montse y Joe. Yolanda se pone al tú por tú, yo aprendí entre menos les des importancia entre menos sigas el rollo, más rápido se acaba ese asunto”, comenta.

Montse y yo se transmite a las 21:00 horas por Unicable.