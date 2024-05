Miguel Ríos se despide junto a sus colegas en La caravana del rock and roll

Enrique Guzmán, Roberto Jordán, Los Teen Tops, Los Locos del Ritmo, Los Hermanos Carrión, Los Rockin Devils y Los Rebeldes del Rock, integran La caravana del rock and roll que este domingo será el marco de la despedida de los escenarios mexicanos del roquero español Miguel Ríos.

De acuerdo con los productores del show, Sergio Gabriel e Isaac Pelayo, la presencia de Miguel Ríos es para despedirse de su público de México, como una forma de agradecimiento por apoyarlo en su amplia trayectoria.

“Miguel ya se está despidiendo de los escenarios y Sergio Gabriel lo convenció para hacerlo dentro de La Caravana del Rock & Roll”, informó Pelayo.

“La caravana del rock vive y vive muy bien gracias a todos ustedes”, afirmó Enrique Guzmán, durante la presentación de esta nueva fecha en el Auditorio Nacional, que se estima se prologue durante más de cinco horas de concierto.

“Un día se me invitó a ser parte de la caravana en la que iban a estar varios grupos de rock sesentero y solistas. Y desde esa vez aquí estamos encantados. A mí me llaman para otras presentaciones, pero no es igual; me gusta estar en el Auditorio Nacional”.