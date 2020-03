Más allá de la ceguera: Joel, un artista con luz propia

Culiacán, Sin.- Aún cuesta comprender que las personas ciegas, también son personas aguerridas. El hecho de tener esta discapacidad los pone muchas veces en situaciones donde la ignorancia los deja vulnerables a la discriminación.

Local Hagamos de la prevención un hábito frente al Coronavirus: Quirino

Joel Guerrero es un atleta y músico de 23 años de edad, quien vive en fraccionamiento Fovissste, solamente llegó a tercero de la carrera en Actividad Física de la Salud y con una discapacidad visual que se dedica al deporte y la música, donde ha ganado más de cien medallas tanto estatal y nacionalmente, reconocimientos por medio de instituciones del deporte, donde enfatiza que la manera de lidiar con las limitaciones de no poder ver es aprender a ser paciente, ya que en su vida cotidiana lo pone a prueba, con los múltiples obstáculos que logra vencer.

-¿Cómo lidias con esos obstáculos?

Con mucha paciencia, como músico y deportista digo que es un gran trabajo de aprendizaje, de amor incondicional. Muchas veces los discapacitados tratamos de demostrarle a la sociedad que podemos, para que dejen de discriminarnos; yo superé eso, no necesito demostrarle a nadie que puedo, yo sé que puedo y eso es suficiente.

Joel Guerrero

-¿Ciego o invidente?

Al ciego, ciego. Invidente me parece que es un eufemismo y yo me considero ciego como tal.

Joel Guerrero

-Entonces para ti… ¿quién es ciego?

Aquel que podría estar haciendo algo, pero no lo hace. Es más yo digo que ciego no soy, eso no lo acepto. Yo tengo todas las herramientas y las conozco muy bien; no necesito verlas para seguir con mis proyectos.

Joel Guerrero

-De las personas que usan perro guía… ¿qué piensas al respecto?

Es bueno, pero lamentablemente en Culiacán la cultura que hay no lo permite, o no se facilita tanto, como podría ser en Estados Unidos o en otras ciudades.

-¿Es difícil aprender el sistema Braille?

No, es algo muy fácil, que solamente tienes que aprender cada número de cada cuadrito.

Joel Guerrero

-Todas las personas tienen una motivación, ¿qué te motiva todos los días para salir?

Mi familia, las cosas que Dios me pone y lo feliz que me hacer lo que me gusta. A mí me encantaría más adelante integrarme en el atletismo, para volver a pisar las canchas y poder lograr más medallas y en la música seguir, de hecho, soy parte de una agrupación norteña.

Joel Guerrero





Local Jóvenes emprendedores se unen a bazar con causa

A los cuatro años empezó el gusto por la música, ya que acostumbraba a quitarle a su mamá las cazuelas y ponerlas modo batería, para poder tocar con cucharas, pero fue a los seis años cuando su abuelo le regala una batería de juguete fue ahí que empezó a practicar.

Joel Guerrero comentó que a los 14 años compró su primer batería profesional, fue en preparatoria donde conoció a jóvenes con la misma inquietud de él, la música, llegaron a su vida Eduardo y Johnny llevando consigo instrumentos como la guitarra, el acordeón y bajo sexto, fue ahí que otros más se integraron y lanzamos el proyecto de llamado Máster.

-¿Veo que tú mismo acomodas tu batería en algunas presentaciones?

Sí, los compañeros me ayudan a subir los aparatos o yo mismo lo hago, pero me las ingenio a que quede todo bien, para poder tocar.

Joel Guerrero

-¿Has sufrido algún accidente en algún evento por tu discapacidad?

No, porque tengo buenos compañeros, buenos amigos y buenas personas que se prestan apoyarme.

Joel Guerrero

-Entonces… ¿Qué consejos le darías a quien quiere ayudar pero no sabe cómo?

Para ayudar a un ciego a cruzar la calle, ofrecer siempre el brazo o el hombro y caminar adelante, como guía. Para ayudarlo a que suba al camión, llevarle la mano ´al pasamanos´, no hace falta alzarlo ni levantarlo, también al acompañarlo a la parada, dejarlo justo al lado, no lejos. No hace falta que nos hablen fuerte, no vemos pero en general oímos perfectamente bien. Para los comerciantes, les diría que cuando entre un ciego a su negocio, no piensen inmediatamente que viene a pedir limosna, lo más probable es que sea un cliente.

Joel Guerrero

-¿Qué mensaje le gustaría enviarles a las personas que estén leyendo esta entrevista?

Que por nada en la vida se vayan a sentir derrotados. El único que se vence es aquel que no lo intenta.

PARA SABER:

Joel Guerrero, tenía la enfermedad de retinoblastoma lateral, es un tumor en la retina.





A los dos años miré con los dos ojos, luego con un ojo cuando tenía cinco años, fue cuando miraba.

Joel Guerrero, Cantante y deportista





Lee más aquí ⬇

Local Las pifias del Teniente Coronel Cristóbal Castañeda Camarillo Local Crecen denuncias por robo de casa en Barrancos y Lomas de San Isidro