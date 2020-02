Mariana Seoane sigue firme en la música

Mariana Seoane está por lanzar su nuevo álbum y ya trabaja en la producción del siguiente, de la mano del director del grupo argentino Ráfaga, con el que ha colocado el tema La cerveza en el gusto del público en plataformas digitales.

La cantante y actriz recientemente amadrinó a Agustín Argüello en su debut en Mentiras el musical como Emmanuel, tras su paso por regias producciones como El rey león y Los miserables.

Previo a la función de estreno de Argüello en el musical que tiene 12 años en cartelera, Mariana Seoane compartió que se encuentra en un gran momento de su carrera, pero no consideraría incursionar en los musicales. “No cambio el templete de mis shows, mi espectáculo es de dos horas y lo preparo para mi público. Por eso generalmente los cantantes que nos dedicamos a la música no podemos decir 'sí acepto una puesta teatral'. Honestamente no lo hago”.

Y aunque está concentrada en su carrera como cantante, la también actriz adelantó que tiene dos proyectos de televisión con la cadena Telemundo, "aunque me tengo que reservar los títulos", explicó feliz de seguir proyectando su talento.

Actualmente recorre Argentina junto al grupo Ráfaga, con quienes realiza una serie de conciertos que la llevarán por tercera ocasión a Bolivia.