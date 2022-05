Manuel Vega y Michel Duval viven triángulo amoroso en La octava cláusula

Ambicioso, pasional e impredecible, así es la personalidad de Marcos (Manuel Vega), un joven que, sin intención, traiciona su amistad con Borja (Óscar Jaenada) al mantener un amorío con la esposa de éste.

La solución ante el triángulo amoroso es la separación, según Borja, sin embargo, su método es a través de un contrato en el que el afectado se beneficia de manera económica, mientras que, a los amorosos, sólo les queda ser felices juntos.

Pero hay una cláusula que no es bien aceptada por los tórtolos, la número ocho. Borja, al intentar persuadir a la nueva pareja se enfrenta a una situación de la que no saldrá bien librado.

Así comienza La octava cláusula, un filme de acción disponible en Amazon Prime Video.

“Mi personaje es mucho más inmaduro que el de Borja, es muy enamoradizo, vive una realidad paralela a la situación real que él está viviendo. Me identifico con él en una parte sentimental ya que él lucha por lo que quiere, de manera acertada o errónea, preo lucha por el amor de la mujer de la que él está enamorado, aunque traiciona una amistad, algo que yo, Manuel, no haría”, afirmó Vega en entrevista.

A la historia se suma un joven liberal, divertido, sexual, algo psicópata, que disfruta su locura; él será el encargado de hacer el trabajo sucio y beneficiarse de la situación.

“La belleza de la actuación es ponerte en los zapatos de una persona que haría cosas que tú no, que ve el mundo diferente, no me identifico mucho con él, él es más extrovertido que yo, esa es la gran belleza, aprendí de él porque no nada más actúas, sino que te llevas un poco de la ideología de vida del personaje, comentó Michel Duval, quien da vida a este personaje.

Paulina Dávila, Maite Perroni, Analay Rodríguez y Christian Meier completan el elenco de la cinta, cuya grabación se llevó a cabo durante pandemia, en sólo 14 días, informaron los actores.

“Lo que me gusta de esta historia es que ninguno de los tres personajes hizo mal ante su perspectiva de vida, sino que, a lo largo de la trama vas entendiendo el punto válido de cada uno de los tres, de por qué hicieron esas cosas, cómo las hizo y creo que eso los humaniza mucho”, dijo Duval.

Debut como productor

Paralelo a la promoción de su participación en la cinta de Amazon, Manuel Vega compartió la noticia sobre su debut como productor en el proyecto Tras el reflejo, actualmente en postproducción y en el que también tendrá créditos como actor.

“Trabajé de productor en el ámbito creativo haciendo propuestas más que en la parte técnica, considero que primero hay que conocer el medio y cómo funcionan las cosas antes de intervenir de una manera más profunda.

“Haber producido fue un reto, una verdadera maravilla que te ayuda a crecer, guardo un muy buen recuerdo”, aseguró Vega.

Corazón de oro

Quien también se genera sus propios proyectos es Michel Duval que, cuando no se desenvuelve en la actuación, se enfoca en desarrollar sus habilidades vocales. Ya ha lanzado algunos temas como Girasol, Brujería y Ella. “La música siempre va a ser parte de mi vida, me salvó en esta parte de la pandemia”, contó Duval.

A través de sus canciones, el intérprete busca compartir mensajes positivos e inculcar el amor en la gente. Y no sólo con su trabajo profesional, también en la vida cotidiana lo ejerce, ejemplo de ello fue hace unas semanas en las que se viralizó por unos videos en los que muestran al histrión ayudando a unos niños tras sufrir un accidente vial.

“Soy una persona que vive para la Tierra, para amar, cada vez me doy cuenta que mi misión en la vida es amar, amor del bueno, recordarle a la gente que, por más que el amor está muy corrompido en estos tiempos, existe gente que te puede amar a la buena y no sólo a mi pareja o a mis amigos, sino al prójimo.

“Hice lo que mi corazón me pedía, vi que alguien estaba en necesidad, si hubiera sido una situación menos fuerte, de todos modos hubiera ayudado, estoy aquí para amar, es una bonita expresión de amor saber que existe gente dispuesta a apoyar”, sostuvo.