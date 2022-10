Luis R. Conríquez celebra sus nominaciones a los Premios de la Radio

El cantautor sonorense Luis R. Conriquez creador de letras como El búho, Querido ex amor, Cuando te acuerdes de mí e intérprete junto con La Adictiva con el tema JGL, con la que está nominado a los Premios de la Radio 2022, ve con beneplácito que las ciudades y carreteras de México sigan siendo vigiladas por personal del ejército, lo que ha beneficiado al mercado de la música. Al respecto declaró a El Sol de México: “Claro, es muy bueno, es lo que pienso ya que en este año opté por abrir fechas en México y gracias a Dios a todas las ciudades que he ido están bien cuidadas y es muy conveniente para el artista”.

El artista está nominado a los Premios de la Radio en las ternas de Artista Masculino del Año, Corrido del Año con JGL y Colaboración del Año, también con este tema junto a La Adictiva. Ahora que se reactivaron los conciertos, comentó que le gusta convivir con su público. “He optado que a cada evento que tengo, trato de socializar con la gente, trato de conocerlos y saber qué opinan de mis canciones y corridos y a la vez me pongo a disfrutar yo también del ambiente. Casi la mayoría de las veces uno sale de copas”, afirmó.

Puede interesarte: Hijos de Barrón siguen creciendo y son nominados a los Premios de la Radio 2022

Lo anterior vino a colación porque se viralizó que al dar un concierto en Texas, Estados Unidos, se le pasaron las copas. “Íbamos rumbo al carro, ya habíamos terminado de hacer todo hasta mi concierto y conviví, reaccioné como Luis R. Conríquez, de una manera que no tenía por qué reaccionar así y estoy consciente que ahora cualquiera alrededor con el celular y te sube a las redes y lo queman a uno, es lo que me pasó a mí”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El cantautor sonorense también tendrá una actuación la noche del 3 de noviembre durante la gala de los Premios de la radio, que se transmitirá en televisión por el Canal 1.1 de TV Azteca el sábado 5 de noviembre. Y respecto a sus nominaciones, señaló: “Es increíble lo que está pasando en mi carrera. Yo creo que este año le estamos echando ganas. Estamos nominados en varias categorías, eso es muy bonito y lo mejor que nos llevemos algo.

“En mi caso como cantautor, es bueno que muchas veces que la gente no conoce la cara del compositor en las redes sociales, esto es un plus para uno, para que la gente conozca a uno no sólo su obra, sino también a uno físicamente”, finalizó.