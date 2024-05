Lucía Méndez está lista para el cabaret con su espectáculo “Vedette”

Lucía Méndez está lista para su debut en show de cabaret, con “Vedette”, lo cual para la diva de las telenovelas “es algo nuevo en mi carrera, un gran reto distinto en mi vida”.

A partir de este viernes 3, interpretará 23 temas de su discografía, como “Margarita”, “Enamorada”, “Mi amor, amor”, y “Un alma en pena”, con nuevos arreglos musicales al estilo de la big band, que podría también llevar a Europa, donde es conocida actualmente por el reality show “Siempre reinas”.

Tras concluir el ensayo oficial, rodeada de bailarines y abanicos de plumas, Con este álbum emprenderá una gira internacional informa que lucirá seis cambios de vestuario, con los que lucirá “elegante, glamorosa, atrevida y sensual”.

Este espectáculo se presentará en el Stelaris del hotel Fiesta Americana Reforma, en una temporada del al menos seis meses, que abre este viernes con una alfombra roja.

“Espero que el público se divierta, se la pase bien, reconozco que tengo nervios, si no hubiera nervios pues no estaría viva, pero estoy muy contenta, detrás de mí hay un gran equipo y el talento artístico que me acompañará.

“Yo soy una persona que canta, no soy bailarina, me muevo en el escenario lo que puedo, porque ser bailarina es toda una preparación; pero ser vedette es muy completo: se baila, se canta, se actúa, es una artista completa, como eran Lyn May, Olga Breeskin, Angélica Chaín, Amira Cruzat. Ser vedette es digno en todos los tiempos y en este momento ‘Vedette show de cabaret’ (el título de su espectáculo) es muy bueno y digno”, finalizó la artista.