Los hermanos Salvador fomenta la unión a través de la fantasía

Francisco de la Reguera hace un tributo en Los hermanos Salvador al cine con el que creció, “de fantasía, comedia y terror. Es la primera serie que escribo, fue como una carta de amor a todo lo que me gusta y me emociona, que también siento que es un género que no se ha explorado mucho en México”, dice de la trama que combina una historia de fantasmas con el mensaje de la unión familiar.

Disponible en Disney+, en la serie, dice el también actor de esta producción con la que cumple un sueño largamente acariciado, “tengo la enorme fortuna de poderlo hacer con algunos de los mejores amigos de mi vida, se armó un gran equipo que evolucionó en esta gran aventura”.

La producción, grabada en el inmueble donde estuvo La Bodega y su foro El Bataclán de la colonia Condesa, cuenta con efectos especiales que no le piden nada a otras súper producciones, pero tiene un toque mexicano en el humor y la estética que la hacen única. Su creador cuenta que siempre se preguntó por qué le gustaba ese tipo de cine, “y con los años lo entendí, es porque los protagonistas siempre vencen todas las dificultades, que creo que es un gran mensaje para niños de todas las edades, porque aún de adulto, creo que tenemos que recordar eso, que tenemos magia dentro y que podemos con las cosas. Ese es el mensaje, la unión familiar, reconocer nuestras virtudes y usarlas en equipo”.

Respecto al toque mexicano que tiene la serie, la actriz Adriana Hernández, quien interpreta a la única mujer de Los hermanos Salvador y tiene un papel como de la conciencia del grupo, comenta que en un episodio se retoma la tradición del Día de muertos, “se hizo una unión entre magia universal y magia mexicana y al final, la mente creativa es mexicana cien por ciento”.

Para la actriz, su personaje “es la que sabe qué hacer, la que los une, les dice que se dejen de tonterías, porque tenemos que estar unidos para poder avanzar y salir de todos los problemas que se nos van a poner enfrente”.

Nacho Tahhany complementa que esta historia se desata cuando hay una amenaza de desalojo del negocio familiar, “y la única manera que hay para salir de esa situación, va a ser reencontrarnos y ver qué sucede con nuestra casa y entre nosotros, creo que uno de los valores fundamentales de nuestra serie, es el encuentro y que el amor que nos tenemos entre hermanos nos va a ayudar a salir, eso está muy bien plasmado, es lo que proyecta constantemente, no hay forma de resolver lo que sucede si no estamos juntos”.