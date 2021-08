Los hermanos Roy y Arturo Vonno Ambriz crean mundos de misterio y color

La productora Cinema fantasma de los hermanos Roy y Arturo Vonno Ambriz, celebra diez años de picar piedra en la animación con la producción Los sustos ocultos de Frankelda, que preparan con HBO Max, serie de animación que la plataforma de streaming lanzará a nivel global en los próximos meses.

“Es la primera serie que produce HBO Max en América Latina y nos comentan que será un punto de partida para todo lo que quieren hacer en suplataforma. Yo espero que ellos no nos suelten y que podamos encontrar una importante alianza. Y que con Frankelda haya otros productores que vean lo que podemos hacer”, explica Vonno a El Sol de México.

Los sustos ocultos de Frankelda sigue la historia de una escritora fantasma con un estilo similar al de Mary Shelley o Edgar Allan Poe que redacta historias en su libro mágico. “Ellos dos son los narradores de esta serie de antología, donde cada capítulo es una historia diferente con un niño, un monstruo y un problema distinto”, comentan.

Los cinco capítulos integran, “monstruos, tradiciones mexicanas, números musicales, 150 marionetas y un montonal de escenografías”. Todas las historias se ubican en la Ciudad de México.

A la par de este proyecto, los hermanos Vonno y Roy Ambriz trabajan en su primer largometraje La balada del Fénix. Además de una segunda película que pronto iniciará rodaje y una serie más para una plataforma streaming, proyectos con los que esperan seguir impulsando a su productora y a la vez apoyando a nuevo talento mexicano.

UN COMIENZO COMPLICADO

Su inicio no fue sencillo, los hermanos Ambriz descubrieron que para triunfar en la animación sería necesario trabajar por su propia cuenta. Sus monstruosos personajes en stop motion no habían recibido precisamente la aprobación de los "especialistas" de la rama que habían visto algunos adelantos.

“Muchos supuestos expertos de la industria nos decían tanto de frente como a nuestras espaldas que nuestra visión y estética eran muy extremistas, que teníamos que bajarle rayitas porque así no íbamos a encontrar clientes”, recuerda Vonno.

Fue así como a los 22 y 20 años, respectivamente, los hermanos Ambriz crearon su productora, Cinema Fantasma, donde explotaron lo que tenían en mente para llevarlo a la televisión y el cine. “Teníamos ganas de hacer una mezcla de cine serio con monstruos, fantasía, marionetas, efectos especiales y más”, señala el artista.

Los dos lo lograron a través del stop motion, una técnica de animación que desde su perspectiva sintetiza otras artes. “Es una manera de integrar el arte, la cultura, y el cine con la novela y contar historias, a la vez lo ligas con la música y con la escultura al hacer marionetas, con la pintura al hacer acabados, a la arquitectura al hacer escenarios. Es la herramienta perfecta para quien quiere dedicarse a todas las artes”, detalla Vonno.

LLEGA LA AYUDA DE DELTORO

En su búsqueda por encontrar clientes que entendieran su visión, ambos asistieron al festival anual de animación mexicana Pixelatl, donde conocieron la manera en la que se maneja la industria y los distintos tipos de negocios que se pueden lograr.

Ahí encontraron a su primer cliente, ni más ni menos que Cartoon Network. “Ellos como única condición nos pidieron ocupar exactamente el mismo estilo de Cinema Fantasma para crear contenido con sus personajes. Nos dijeron que no debíamos bajarle a lo que hacíamos, porque querían a alguien que tuviera un punto de vista más radical porque nunca habían tenido una propuesta así”.

Las dudas sobre su trabajo se evaporaron definitivamente cuando trabajaron en su mediometraje Revoltoso, cuyo financiamiento lo obtuvieron a través de la página Kickstarted. Gracias a un correo electrónico que habían encontrado en una revista años antes, contactaron a Guillermo del Toro para enseñarle su proyecto y lograron obtener una respuesta.

“La campaña iba muy mal, faltaban como diez días para cerrar y llevábamos como una tercera parte del presupuesto. De repente nos contestó correo tras correo en los que nos ofrecía su apoyo y nos cayó su donación”, recuerda el hermano mayor.

El ganador del Oscar por La forma del agua los invitó a desayunar chilaquiles. Y en ese encuentro Del Toro les dijo algo: “‘¿Saben por qué los estoy apoyando? Porque lo que están haciendo no lo he visto en ningún otro lugar, no se parece a nada y a mí me gusta que haya propuestas originales. Tienen que prometerme que no se van a rajar’” recuerda Roy.

Fue así que continuaron trabajando y crearon programas como ToonTorial para Cartoon Network, identidades de Rick y Morty o Mr. Pickles para Adult Swim y hasta anuncios para la NFL o Mattel, entre otros canales y marcas.

A una década de inaugurar su compañía, Roy asegura que su trabajo apenas comienza. “Si en algún momento se escribe algo sobre la historia de Cinema Fantasma, los primeros diez años serán el primer párrafo de la introducción”, dice con seguridad.

“Ha sido tiempo de trabajo duro que nos ayudó a encontrar nuestra voz y estabilizarnos. Y por fin creemos que estamos en el punto donde vamos a poder empezar a hacer lo que queremos y sabemos que podemos hacer”, señala.

“Si hay alguien joven que tenga ganas de estudiar animación o cine es importante que sepa que ahora es momento de hacerlo”, indica Roy.

“Es un buen momento para crear comunidad de animación, de darnos cuenta que ya somos muchos en este país y que se vienen oportunidades grandes. Y que se acerquen a Pixeltal para saber qué está pasando en esta industria”, concluyen.