Los ex Botellita de Jerez rinden homenaje a Armando Vega-Gil con Botellita Retornable

Han pasado cinco años desde que Armando Vega- Gil “El Cucurrucucú”, miembro original de Botellita de Jerez, se despidió de sus compañeros, sin embargo, el espíritu del bajista se mantiene en la memoria de Francisco Barrios “El Mastuerzo” y Santiago Ojeda, que le rinden homenaje en el primer disco de “Botellita Retornable”.

Acompañados de Juan “Cubas” Fridman y Josué Vergara, quienes conforman la alineación del proyecto gestado hace algunos meses, ambos músicos estrenan los primeros temas, de diez en total que forman el álbum llamado “Nacer para morir”, algunos de ellos inéditos.

“Teníamos que cerrar de alguna manera y recomenzar la vida, porque ese fue el acuerdo entre Armando y yo, que en cuanto él muriera o yo, ahí se cerraba el telón”, comentó “Paco” Barrios en entrevista con El Sol de México.

“Al reunirnos para empezar a semblantear, como se dice popularmente, lo que tenía que suceder con Botellita Retornable en realidad fue un disco nuevo, en donde seguiremos recordando a la Botellita de Jerez en todas sus etapas, pero un planteamiento nuevo, con nuestra nueva mirada, con esta edad, circunstancias y alineación”, añadió el cantante.

Al momento, el proyecto ha lanzado en plataformas los temas “¡Levántate!” y “Moco chiflador”. Además, en unos días interpretarán “Los chicles” y “Cogollo” en vivo, durante su presentación en Teatro Bar El Vicio, un recinto que el baterista resaltó por la importancia de impulsar la escena independiente.

Mantienen vivo el guacarock

Fue a principios de los años 80 cuando Botellita de Jerez debutó como trío, compuesto por Barrios, Armando Vega Gil y Sergio Arau "El Uyuyuy ". En su historia, que pasó por varias eras, acuñaron el término Guacarock para identificar su propuesta musical dentro del rock mexicano.

A pesar del paso de los años, para “El Mastuerzo” este concepto también engloba a Botellita Retornable, pues comparte la esencia de lo vivido en el pasado. “En todas las etapas de la Botellita hemos rendido culto a la originaria, al trío”, dijo.

“Hemos hecho covers de nosotros mismos porque muchas de esas afirmaciones que dijimos hace años, para nosotros siguen siendo vigentes. Creemos que es posible que cierto público pueda ser atrapado desde el humor, y por supuesto, ir al fondo de la información, de la historia de la Botellita, que durante 36 años fue una banda sui géneris”, explicó.

Parte de mantener vivo el legado, es compartir el tema “Cogollo” del álbum con el percusionista Rafael González Villegas, también conocido como Sr. González, quien formó parte de la banda a finales de los 80 y en otras épocas posteriores. “Se echó unas percas, como un abrazo a todos los momentos de la Botellita de Jerez”, comentó.

Francisco Barrios El Mastuerzo y Santiago Ojeda forman Botellita Retornable. FOTO. Romina Solis | El Sol de México

En esa posibilidad de reencuentros, Barrios expresó que será complicado verlos juntos de nuevo con Sergio Arau, que salió por segunda vez de la agrupación en 2013.

“Desde que él se salió de la banda por segunda vez, no hemos tenido contacto, así que es complicado siquiera pensarlo. Además no tenemos mucho que ver en términos de lo que estamos creando. Desde la perspectiva del mercado, le convendría al empresario, sería a lo mejor un gran negocio, pero yo creo que no va por ahí”, dijo.

“Lo miro como un artista visual, como un vato que tiene una historia muy importante dentro de las artes visuales; ojalá que esté haciendo su música, su rollo y de todo corazón, que le vaya muy bien, pero no creo que haya esa posibilidad. A lo mejor un palomazo, pero hacer algo no”, enfatizó sobre Sergio Arau.

Mientas Botellita Retornable estrena el disco completo “Nacer para morir”, que no tiene fecha de salida debido a que la banda quiere disfrutar el proceso, se presentarán este 29 de noviembre en el Teatro Bar El Vicio, en la Ciudad de México.