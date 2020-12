Los Dinámicos del Norte, presenta a sus nuevas caras

Culiacán, Sin.- Uno de los grupos norteños más importantes de México y Estados Unidos, sin duda alguna son Los Dinámicos del Norte, quienes han estado presentes en la música regional desde hace más de 44 años, llega ahora renovados y con mucha más frescura con sus nuevos integrantes.

En su visita a las instalaciones a El Sol de Sinaloa, Jesús Alberto Núñez, primera voz y bajo sexto; dio a conocer que Arturo Jacobo, bajo eléctrico; Adán Reyes, batería; Víctor García, acordeón y segunda voz, son parte ahora de esta leyenda, tres jóvenes que vienen a brindarle a la agrupación un toque fresco.

En charla los jóvenes comentaron que se siente muy contentos y muy orgullos de pertenecer a esta agrupación con tanto renombre; “ahorita nos cayo de entrada el golpe, ya tenemos un mes en el grupo pero la verdad no hemos tenido tiempo por estar atendiendo a la gente en las redes sociales”, compartieron los nuevos integrantes.

Al preguntarle que es para ellos pertenecer a este reconocido grupo el cual es considerado “La leyenda del pueblo”, esto fue lo que respondió Arturo Jacobo, “todos hemos evolucionado en la música escuchando a los dinámicos del Norte, es un orgullo muy grande, es una camiseta muy grande que hay que llenarla y echarle todas las ganas porque a final de cuentas es lo que nos gusta y estamos super dispuestos con ganas de atener a la gente y seguirle llevando esa música que tanto quieren”.

Durante la charla la agrupación explicó que Los Dinámicos del Norte, continua con la misma esencia, “queremos seguir ofreciendo lo mismo solo que con ideas nuevas, obviamente sin perder el toque esa humildad y esa sencilles que tiene y que siempre ha caracterizado a Los Dinámicos del Norte que es puro corazón y queremos tratar nosotros de aportar ideas nuevas a las próximas canciones que se van a grabar con un toque más frescos, la intención es seguir con el legado y seguir sobrepasando los éxitos”.

Comentaron también que todo esto de la pandemia no le ha permitido trabajar y además pues les han cancelado muchos bailes y mucho trabajo, pero aseguran que por otro lado han disfrutado mucho a la familia y le ha dado tiempo de planear muchas cosas, “es como todo, la pandemia nos ha traído cosas malas y cosas buenas porque además si no hubiera sido por todo esto que esta pasando en el mundo, no nos hubiéramos conocido ya que coincidimos en una reunión y de hay fue como nos conocimos , tocamos unas canciones juntos y así fue como se dieron las cosas”, detallaron.

Foto: Cortesía │ Los Dinamicos del Norte

Sobre la aceptación que han tenido dijeron que el público los ha recibido bastante bien, con muchos muy buenos comentarios y con mucho trabajo en sus redes sociales, “como ahorita la gente está en casa están más metidos en las redes sociales, y pues tenemos un público bien activo, al que estamos atendiendo”.

Por su parte, Jesús Alberto Núñez, platicó que se siente muy orgulloso de seguir con el legado que su padre le heredó en la música, “definitivamente es un gran orgullo ara mi seguir siendo parte de Los Dinamicos del Norte “

A demás nos adelantó que para este 2021 están preparando un disco con canciones inéditas y covers.

INTEGRANTES

Jesús Alberto Núñez, primera voz y bajo sexto

Arturo Jacobo, bajo eléctrico

Adán Reyes, batería

Víctor García, acordeón y segunda voz





