Lola Dueñas, una de las actrices más cotizadas de España, quiere trabajar en México

MADRID.Lola Dueñas, una de las actrices más cotizadas de España, quien ha sido galardonada en Cannes, San Sebastián o en los premios Goya, llegará en octubre a México, fascinada por la energía del país, en búsqueda de nuevos proyectos, tras su reciente Premio Platino a Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie por su interpretación en La Mesías, que le otorgaron en Xcaret.

“Fue increíble ese viaje, volví revolucionadísima por la energía de allí, por la energía de trabajo que hay; fuimos tres días a Cancún, a los Premios Platino, y en mi cabeza estaba ya volverme con representante y ya la tengo, la mejor de México, la conocí allí, encantadora y me vuelvo ahora en octubre”, dijo y agregó que estará un tiempo en este país, en busca de proyectos.

En entrevista para El Sol de México en el marco del Festivalito La Palma, en esta isla canaria, insistió en que México le ha revolucionado totalmente. “A mí México ya me encantaba, yo rodaba allí y todo, pero es verdad que ahora en Xcaret todo el mundo me animó muchísimo: Lola, vente, Lola, vente, aquí está pasando todo, no te lo pierdas, y ahora voy muy emocionada”.

En el marco del festival se ha proyectado la película “Sobre todo de noche”, ópera prima de Víctor Iriarte, en la que Lola Dueñas comparte crédito con Ana Torrent. Una película que aborda la terrible herida que supuso los más de 300 mil bebés robados durante el franquismo español, un intrigante melodrama con elementos del cine negro, que plantea preguntas fundamentales sobre la urgencia de explorar sobre la memoria histórica.

La actriz española descubrió el Festivalito La Palma, acompañada también por su padre, el actor Nicolás Dueñas hace 15 años. “Mi premio ha sido que el Festivalito me hizo conocer La Palma”, confesó y habló con especial cariño del certamen y la isla, de la que se enamoró y donde reside actualmente, a punto de iniciar su proyecto con México.

Tras su triunfo con “La Mesías”, Lola Dueñas ya tiene proyectos tanto en cine como en series de televisión en España, aunque prefirió no dar muchos detalles, excepto que trabajará de nuevo con Ramón Salazar (“Piedras”, “Élite”, “Vis a vis”), “lo que me tiene muy contenta y muy feliz”.

Sobre qué es lo que le llama la atención a la hora de recibir una propuesta para un proyecto, aseguró que normalmente es el director. “Sé que habiendo director puede pasar muchas cosas buenas y si me llama un director que me gusta, aunque me diga que no sabe lo que va a rodar, le digo que sí”, y agregó que en el caso de una ópera prima, lo que más importa es el guion.

En el marco del Festivalito La Palma, llegó también el cantautor, escritor, director y actor español Albert Pla, con quien Lola Dueñas comparte créditos en la serie “La Mesías”, quien ha participado en las bandas sonoras de películas como “El día de la bestia” (1995) de Álex de la Iglesia o “Carne Trémula” (1997) de Pedro Almodóvar, y ha trabajado como actor en numerosas cintas, como “Airbag” (1997), “Honor de caballería” (2006), “Murieron por encima de sus posibilidades” (2014) o “La vampira de Barcelona” (2020)

Ambos compartieron en un encuentro en el que no pudo faltar el consejo más importante que para Lola Dueñas le dio su padre: “Ponte un cartel encima de la cama que diga: yo soy actriz, aunque no trabaje. Soy actriz, por encima de todas las cosas”.