Llega al streaming Más bonita que ninguna, con Michelle Rodríguez

Hace casi un año que a Michelle Rodríguez le llegó una llamada de Morris Gilbert pidiéndole que produjera un espectáculo propio. La actriz y comediante se alió con Joserra Zúñiga como autor del libreto y director de escena; así como de la directora musical Analí Sánchez y el productor David Ahedo para Más bonita que ninguna, su primer show en solitario.

El resultado es un montaje que reunirá características del teatro de cabaret y la cena baile en el que la actriz interpretará en vivo algunas de las canciones en español clásicas de los años ochenta y noventa.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Es un playlist popular que sucede básicamente todos los días en mi cabeza. Son mis canciones favoritas de juventud y niña, porque desde chiquita soñaba con ser artista. Yo veía a Lucero o a Alejandra Guzmán y decía ‘yo quiero hacer eso’, contó la actriz en conferencia.

La música interpretada por ella vendrá acompañada de una historia basada en experiencias personales de Michelle, donde compartirá sus inseguridades como artista.

“El show tiene mucho que ver con la vida real, porque son cosas que sí me han sucedido aunque no de manera exacta ni con las personas que estarán ahí. Soy alguien que se cuestiona sus capacidades, que a veces está en un lugar y piensa en otro; las cosas grandes me dan miedo y mi cabeza sin duda es un musical porque todo el tiempo traigo una canción en mi cabeza. Así que la historia está muy cercana a la realidad”.

Faisy, Dai Liparoti y Agustín Argüello acompañarán a la actriz en el montaje que se presentará por Ticketmaster Live el sábado 27 de marzo a las 20:30 horas.

“Como el espectáculo es un poquito de todo, en un punto se convierte en un programa de entrevistas, un late night show donde caben los invitados. Hay entrevistas, canciones y mucho cotorreo”.

Entre sus invitados también estará Michi, una marioneta similar a ella que interpretará la voz interior de Rodríguez. “Casi siempre dice cosas buenas. Es esta voz que siempre te dice ‘vamos, tú puedes. No, no te creas, no vas a poder’, dice entre risas. “Creo que todos tenemos esa dualidad y la intención es conectar con el público para que se den cuenta que a todos nos pasa”.

Joserra Zúñiga, autor del libreto, señaló que Más bonita que ninguna puede ser considerado como un homenaje a los espectáculos de antaño en el país, de “una artista completa que cantaba, bailaba, actuaba y entretenía. Y Michelle es una heredera de estas personas con talento y capacidad que solitas en un escenario tienen la oportunidad de hacer todo y conectar con el público”.

El show Más bonita que ninguna podrá verse por streaming en Ticketmaster Live. Y los boletos se venderán en tres fases de precio: la primera concluyó el 11 de marzo, la segunda el 25 de marzo y la tercera estará disponible el 26 y el día del evento.