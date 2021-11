Letras y melodías forjan el destino de Kevin

Mazatlán, Sin.- Ser cantante o músico es el sueño de muchos jóvenes sinaloenses; el estado es la cuna de la banda, grandes agrupaciones y cantantes han triunfado con éxito a nivel nacional e internacional, de ahí la razón que prevalezca esta ilusión.

Sin embargo, por esta misma razón el mundo artístico en el estado suele ser muy demandado y competitivo, y como dicen por ahí: "lo difícil no es llegar, sino mantenerse".

De esto está muy consciente Kevin Díaz, quién sueña con ser un gran cantautor. El reto no es nada sencillo en un lugar donde día a día surgen nuevas agrupaciones; no obstante, el público siempre está en la búsqueda de cosas nuevas, y para eso, el joven originario de Culiacán asegura tener el componente principal.

"La competencia es buena, pero distingue a cada quien, lo que transmite, la esencia de uno es lo que va a pegar, no querer imitar otros estilos, sino ofrecer algo nuevo al público", aseguró.

Su estilo es versátil, así como le gusta el regional mexicano, también se siente cómodo en el género urbano; todo es moda y tendencia, dice, y la música se ha ido adaptando al gusto de la gente.

"A mí la música me gustó desde bien pequeño, siempre me llamaron la atención géneros fuera de lo que estamos acostumbrados a escuchar en Sinaloa, desde pequeños componíamos en libretas y unos amigos tenían estudio en casa, desde ahí empezó ese deseo de querer ser artista", contó.

Hasta hace apenas unos meses la música era todavía un hobbie, ahora está metido de lleno en el ámbito artístico para lanzar su primer material el próximo año.

"En las fiestas siempre agarro el micrófono y me pongo a cantar, siempre lo he traído pero ahora de forma profesional. Estamos preparando un EP, serán siete u ocho canciones, creo que entrando el año lo vamos a soltar, lo vamos a pulir, vamos meterle todo el potencial que necesita y vamos a hacer videos, todo el proyecto bien elaborado", reveló.

Foto: Cortesía | Kevin Díaz

COMPOSITOR

No sólo canta, también toca el acordeón y hasta compone; los temas que lanzará en su primer "extended play", el cuál será del género regional mexicano, son totalmente inéditos y de su autoría, posteriormente tiene las intenciones de lanzar un segundo EP con temas del género urbano.

Sus letras en los corridos son de personajes sinaloenses y hechos ficticios; en lo urbano escribe sobre su vida, sus creencias, gustos y experiencias.

"Teníamos una rola por ahí sonando en las plataformas, una de mis primeras composiciones, pero decidimos bajarla porque la vamos a remasterizar y la vamos a meter dentro del disco", comentó.

ACORDEÓN

Tocar este instrumento armónico de viento no es nada fácil, se requiere de coordinación en ambas manos de manera independiente y trabajar el fuelle para suministrar el aire.

"Siempre he admirado a los acordeoneros, me gusta la melodía, siempre me gusta deleitar el trabajo que hace este músico, siento que por ahí me entró el interés por este instrumento", contó.

Recuerda que cuando tenía 14 años su mamá le compró su primer acordeón y confiesa que en su natal Culiacán un día tomó clases, pero nunca regresó.

"Un día fui a una clase en Culiacán, sólo fui esa vez y nunca volví, pero me llevé unos apuntes de las notas y mi mamá me compró mi primer acordeón, como a los 14 años, todo el día me la pasaba tocando, lo que bien se aprende nunca se olvida", confesó.

Composiciones en puerta, colaboraciones que están en camino, la pluma y las ideas están que vuelan; pensando, creando y haciendo lo que más le gusta, el joven "culichi" continúa en preparación para lograr su más grande sueño.









