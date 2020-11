Le llueven críticas a Susana Zabaleta tras felicitar a Biden en nombre de los mexicanos

Ciudad de México.- Miles de críticas le llovieron a la actriz coahuilense, Susana Zabaleta, luego de publicar un tuit felicitando a Joe Biden por haber ganado las elecciones a Presidente de Estados Unidos a nombre de todos los mexicanos.

En la publicación de la actriz, escribe que a pesar de que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no ha emitido una felicitación pública al ganador de las elecciones estadounidenses, ella lo hace representando a los mexicanos, a la vez que le agradece por cambiar el mundo.

Sé que nuestro presidente no lo ha hecho, pero, Sr. Presidente Electo @JoeBiden, ¡muchas felicidades! 🙌🏻



Gracias por cambiar nuestro mundo.



Atentamente, los mexicanos. 🇲🇽 — Susana Zabaleta (@SusanaZabaleta) November 9, 2020

Ante esto, los usuarios de internet no se hicieron esperar con diversas críticas a la mujer, algunos con humor, que llegaron a compararla con los tuits de Paty Navidad en apoyo a Donald Trump, y otros más, con comentarios relacionados directamente a la política.

“Perdón, no me incluya en su atentamente porque son la minoría, además no es ganador oficial por las impugnaciones que hay y las que irán saliendo. Solo demostraron que solo con corrupción pueden ganar” escribe @MisaelVazque en respuesta.

Te has ganado un Chairo Award 🏆



Amlo te envía un vídeo mensaje de agradecimiento.https://t.co/uem7X3iEkE — El Chingaquedito (@MauSaltillo) November 9, 2020

“Muchas gracias por las felicitaciones y reconocimientos a Biden. Me acaba de escribir para decirme que está muy contento por tu twitt y que eso vale más que la Presidencia. Lo noté muy conmovido y dice que no sabía que eras la representante de todos los mexicanos. Rodando por el suelo de risa” dijo @alexarre.

No hables por mí...

Yo no creo que haya mucho por qué celebrar!

Alguien que se roba una elección no merece mi respeto ; mucho menos mi agradecimiento...

Por qué te pones de alfombra teniendo tanta luz propia? — perfecta desconocida (@la_inculta) November 10, 2020













