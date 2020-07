Las Pandora preparan festejos por 35 años de carrera

Cómo te va mi amor, es la letra con apellido Pandora. De la autoría del nicaragüense Hernaldo Zúñiga, es uno de los mayores éxitos, con el que Isabel, Mayte y Fernanda, celebran 35 años de carrera en la música.

La canción, fue su primer hit. Las Pandora exentaron obstáculos en el camino, porque desde su aparición en la escena musical entraron al Top 1, además de inaugurar el formato de los tríos femeninos, recuerda Isabel, aunque advierte que “estamos en este sitio por el favor del público y porque mucha gente ha estado tras bambalinas con nosotros”.

“Nuestra música inicialmente fue grabada en cintas de dos pulgadas, para luego vivir la era digital en las computadoras hasta hoy", agrega la cantante y conductora, quien detalla que para este aniversario, por primera vez entraron en el regional mexicano. “En la disquera como que no confiaban que íbamos a gustar con nuestro romanticismo en el sonido banda y lo logramos con Adiós amor de Christian Nodal, Me vas extrañar de Joss Favela y El amor de tu vida de Julión Álvarez”.

Al igual que Isabel, Mayte afirma sentirse emocionada y sorprendida por llegar a los 35 años de carrera; “como tal tiene todos los momentos buenos, difíciles, momentos complicados entre nosotras, momentos de vender más discos, menos shows. En la trayectoria hemos tenido de todo y tenemos energía, con ganas de seguir trabajando, uno no debe de perder el objetivo que es cantar. Todo eso nos ha enseñado esta carrera, también a ser disciplinadas, tolerantes, pacientes, a levantarte de las caídas”.

En su trayectoria, Mayte tiene dos canciones preferidas, una es la emblemática Cómo te va mi amor y la otra, Sólo él y yo y comparte que a pesar de los años de experiencia, sigue sin gustarle el escenario de los palenques. "A pesar de que es un gran campo de trabajo, siento que estás a la defensiva y ya no interpretas bien las canciones porque no tienes el dominio, aunque nuestras experiencias son buenas porque no sentimos agresión del público que sólo llega a divertirse.

Fernanda, quien en sus conciertos le dedica siempre a su esposo, el tema Cosas que nunca dije adelanta que en 2021 van a celebrar en grande los 35 años de Pandora. “Recuerdo cuando nos firmó contrato con EMI, cuando nosotros éramos unas jovencitas inexpertas que sólo queríamos cantar y divertirnos. Fuimos unas inconscientes que no pensamos en lo que significa una carrera en la música y una persona muy importante para nosotros nos dijo: 'Niñas si ustedes libran los primeros 15 días, ya están del otro lado'. Sí, eran unas promociones arduas y yo quería cantar y no hablar en las promociones”.

Con Cómo te va mi amor, tuvieron resultados inmediatos. "Creyeron en nosotros, por eso es nuestra canción reina, porque tuvimos una linda conferencia de prensa que desde ese momento nos dieron respeto y credibilidad. Desde el inicio sumamos como trío de mujeres cantando balada romántica, fuimos tres mujeres que nos aventamos a iniciar una carrera musical y no había otro como nosotros, aunque luego llegó Flans”.

En la visión de Fernanda, los obstáculos en su carrera fueron impuestos por la competencia ante ellas mismas. "Había discos más vendido que otro, momentos mejores que otros a causa de los nuevos géneros musicales que desviaban la atención a lo que veníamos haciendo y por el hecho de defender nuestro estilo romántico en balada, de repente llegaron otros a desplazar nuestra música en los espacios de radio o de televisión, pero no quisimos otro género en el que no sintiéramos la música. Hacemos con pasión lo que cantamos y sí tuvimos producciones mejores que otras para que funcionáramos, siento que esto fue a manera de obstáculos y que llegaron para enseñarnos y tomar experiencia para crecer y aprender de esto. En ocasiones también vivimos imposición de nuestros productores pero eso fue para moldearnos musicalmente”.