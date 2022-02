Las letras de Metallica con un significado filosófico

El libro de Metallica The Meaning Of Metallica: Ride The Lyrics saldrá a la venta el 9 de abril a través de la editorial ECW press en la que los autores Metallica y el filósofo William Irwin.

Los rifs de guitarra y batería de la banda son legendarios, pero las palabras de Metallica están a la altura de la intensidad de sus melodías.

Gossip Coachella y Stagecoach no tendrán medidas sanitarias por Covid-19

Por eso se analizarán las letras de las canciones como la verdad, identidad, cuestiones de vida o muerte, el problema mente y cuerpo, justicia y más.

El libro de la agrupación es como una fascinante conversación con un amigo íntimo, un tour de force temático que rastrea el desarrollo lírico de Hetfield a través de la década.

Examinarán de todo desde cortes profundo como ‘’Confusións’’, hits como ‘’Enter Sadman’’ entre otros.

Este libro ofrece una lectura detallada de las letras, repleta de detalles y en alusiones.













Lee más aquí:

Gossip De Guamúchil a la estratosfera: el reto es ser una banda original

Gossip Brandon Báez y Karen Báez llegan con “Amor de Hermanos”