La Usurpadora: llevan al musical versión de un clásico en telenovelas

Aceptación a la diversidad, la tolerancia, la búsqueda de la identidad y el valor de la familia son algunos de los mensajes que ofrece la versión cinematográfica musical de La usurpadora.

Luego del éxito del melodrama en México a finales de los noventa protagonizada por Gabriela Spanic, la historia regresa en esta versión encabezada por Isabella Castillo en el rol principal, Alan Estrada, Cecilia Toussaint, Susana Zabaleta, Jesús Ochoa, Alejandra Ley, Daniel García, Harding Junior, así como las actuaciones especiales de Alejandra Guzmán y la misma Gabriela Spanic.

Gossip Elenco de La Usurpadora: The Musical desfila en alfombra roja previo a su estreno

“Yo tenía como tres años cuando salió la telenovela, obviamente conocía la historia, había escuchado de ella, pero nunca la vi. Cuando le pregunté al director si debía de ver la versión original, me dijo que no porque el objetivo no era competir, el director quiso hacer algo diferente, que no estuviera bajo la influencia de nada ni de nadie, así que ahora sí me quiero animar a ver la original”, afirmó Castillo en entrevista.

La historia aborda la vida de Valeria y Victoria. La primera es una mujer buena que trabaja para comprar el tratamiento médico de su abuela enferma que vive en Las Vegas. A esa ciudad llega Victoria, una mujer inteligente y audaz que se aprovecha del parecido con Valeria para mandarla de regreso a México y hacerse pasar por ella mientras disfruta de unas vacaciones con su amante.

Aunque en un inicio intenta convencer a Carlos Daniel (Estrada) de que es Victoria, su esencia la delatará, ya que, a diferencia de la verdadera esposa, Valeria se interesará mucho por rescatar el negocio familiar encabezado por Inés (Zabaleta) y hasta influirá en la reconciliación con Ramiro (Ochoa).

El personaje de Alan Estrada estará en medio de una difícil decisión, se enfrentará a la diversidad sexual; esto es algo que para el actor, le trajo muchos recuerdos y espera que pueda ayudar a generar conciencia en el espectador.

“Me acordé mucho de cosas que he vivido para plasmárselas al personaje, al final creo que para cualquier persona de la comunidad LGBT el nacer en una familia ultraconservadora te puede llevar a muchas limitaciones y en esta cinta, se ve cómo mi personaje se va transformando a una aceptación total de su hijo gracias a que llega Valeria”, contó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Ya que Santiago me había dado la noticia de que me quedé con el personaje, luego de muchas audiciones, me habló Julián (Torregrosa), uno de los productores y me dicen que al día siguiente iban a llegar a mi casa a entrenarme y le dije: ‘¿de qué estás hablando?’, nos entrenaban, hacíamos pesas, yoga, ya luego no podíamos ni caminar, de tan pesado que era”, relató el actor de teatro musical.

“Nos tomó mucho tiempo adaptarnos, pero también por eso aceptamos hacer una película musical porque no pasa todos los días, fue muy divertido; se filma de otra forma, había planos muy complejos, el final de la película donde tenemos 80 bailarines era muy complejo, además de costoso, eso toma mucho tiempo y cuando lo vimos, supimos que valió la pena”, agregó Estrada. El filme ya está en cartelera en cines del país.