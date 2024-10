La migración y sus raíces inspiran a Tanya Aguiñiga para su exhibición en California

La artista mexicoamericana Tanya Aguiñiga reflexiona sobre el impacto de la migración y los problemas que sufren los latinos que buscan cruzar la frontera hacia Estados Unidos, a través de una exhibición titulada “Sangre de nopal: Tanya Aguiñiga & Porfirio Gutiérrez en conversación”, que forma parte de la muestra PST Art: Art & Science Collide.

Dicha exposición, que se presenta en el Museo Fowler de la Universidad de California en Los Ángeles hasta el 12 de enero de 2025, presenta una serie de obras de arte textiles decoradas a base de pigmentos naturales, que ella misma realizó.

Además de la grana cochinilla, un colorante obtenido a partir del cuerpo del insecto Dactylopius coccus, la artista criada en Tijuana, utilizó óxido proveniente del muro fronterizo entre México y Estados Unidos para teñir sus obras, con lo que busca resignificar ese espacio y darle un enfoque artístico.

“Tengo antecedentes en diseño, durante años hice escultura, y una de las cosas que enseño son los pigmentos naturales, y el óxido es un pigmento natural. Hay muchas tonalidades distintas que se obtienen a partir de cosas naturales, y sabía que el metal se podía usar”, contó a El Sol de México en entrevista.

Entre las piezas que se exhiben se encuentran “Somos mujeres”, hecha con terracota, niquel y grana cochinilla; una pieza de tela donde pintó con óxido la escalera del muro fronterizo; y “Ejercicios de entendimiento”, un trozo de tela de algodón pigmentado con los restos del muro.

La artista compartió que desde pequeña el tema de la migración ha estado muy presente en su realidad, y ha visto con tristeza cómo la construcción del muro afectó a las personas que buscaban una mejor vida.

Los fragmentos que ocupó para su obra los recogió de la calle, y a partir de ahí comenzó a trabajar con ellos. El proceso para teñir las telas fue combinar el óxido con vinagre, y colocar el algodón encima. Lo dejó reposar unas horas, y al día siguiente las piezas ya estaban listas.

Aclaró que acercarse al muro no es ilegal, e incluso detalló que anteriormente ya había empezado un proyecto de realidad virtual, que consistía en escanear imágenes del muro y mostrar cómo afectaba a la comunidad.

“Mientras no dañes el muro o haciéndole un hoyo, te puedes acercar a tocarlo, cualquier cosa que no lo dañe, y no pueden hacer nada al respecto, porque legalmente tengo derecho”, señaló.

Aguiñiga opinó que, dada la gran cantidad de migrantes que están llegando a Estados Unidos, provenientes de Sudamérica, en vez de atacarlos, se deberían tomar medidas para apoyarlos.

“Nadie está haciendo nada al respecto, a nadie le interesa. En Tijuana tenemos dos muros consecutivos, y la gente se queda atrapada en medio”, lamentó. “Constantemente estamos deshumanizando a los migrantes en todo el mundo”, finalizó.