“Hubieran votado”; Potro queda eliminado de La Casa de los Famosos

Después de una gala de eliminación inédita, en la que todos los habitantes de la casa estuvieron nominados, Luis “Potro” Caballero fue el tercer eliminado de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, luego de ser el menos votado por el público.

“Hubieran votado”, mencionó al público que lo recibió en el foro después de su salida de la casa. “Me la pasé increíble, la verdad es que estoy muy contento. Todo tiene un significado, mi ciclo se acabó, no pasa absolutamente nada. Yo creo que por algo pasan las cosas. Nada me va a detener, se termina mi participación dentro de la casa pero aquí me van a tener dando mi punto de vista”, comentó Potro en el foro.

Te puede interesar: Actrices celebran la nominación de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos: está cancelado

En lo que va del programa, Potro es el primer eliminado del Cuarto Tierra, por lo que consideró que con su salida éste quedará “fragmentado”. “Nadie se esperaba que iba a ser yo el eliminado, ni yo, espero que hayan aprendido a no hacer complot, de los errores se aprende. Una mala jugada es lo que me tiene aquí… iba muy bien, ni modo”, dijo.

Después de que Galilea revelara uno por uno a los participantes salvados, finalmente dejó a Mario Bezares, “Potro” y Sabine Moussier, invitándolos a pasar a la puerta giratoria. Allí fue donde se dio a conocer de forma sorpresiva que el exparticipante de Acapulco Shore era quien abandonaba la competencia.

Gossip Nadie quedó a salvo: todos los habitantes de La Casa de los Famosos resultaron nominados

Por otra parte, al saber que Mario Bezares continuaba en la casa, Arath de la Torre le dio un abrazo efusivo, que estuvo acompañado de gritos de emoción, gestos de festejo por parte de los demás integrantes del Cuarto Mar y unos más de lamento de los habitantes del Cuarto Tierra.

Con más de 35 millones de votos, de acuerdo con la cifra proporcionada por Galilea Montijo, la emisión de este domingo rompió récord, además de que sólo se quedó 5 millones de votos por debajo de los que tuvo la final de la primera temporada, en la que Wendy Guevara se proclamó ganadora.

Adrián Marcelo pide disculpas

A una semana del incidente que desató la polémica por una discusión protagonizada por Gala Montes y Adrián Marcelo, ambos participantes se volvieron a ver las caras durante la transmisión.

Fue durante la dinámica de sinceramiento, que reemplazó al habitual posicionamiento, donde Adrián Marcelo pidió disculpas a la actriz, luego de que ella le expusiera sus motivos por los que deseaba que él abandonara la producción.

Esta noche @Luis_AcaShore abandona la competencia, pero lo despedimos agradeciéndole su entrega, carisma, humor y los grandes momentos que nos regaló.



Gracias por tanto #Potro, sin ti #LaCasaDeLosFamososMx no será la misma 👏👏👏 pic.twitter.com/Y9ovfr5hsg — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 12, 2024

“Quiero que te vayas de la casa por lo que sucedió el lunes, las cosas se subieron de tono. Viste una persona herida y la quisiste herir aún más y no quiero que lo vuelvas a hacer. Eres un pésimo ejemplo para la sociedad”, mencionó la actriz.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Me voy a abstener por respeto a mi madre, a mi esposa y a ti. Te ofrezco una disculpa por lo que sucedió y espero que podamos convivir de la mejor manera si es que nos quedamos los dos. De nuevo una disculpa a ti y a todas las mujeres en México que atraviesan una situación similar a la que has expuesto en esta casa”, mencionó Adrián Marcelo.

Con doce participantes, La Casa de los Famosos continuará sus actividades en su cuarta semana.