Con 25 años de recorrido musical, la banda regiomontana Kinky está por estrenar un nuevo EP en el que reafirman su tradición de mezclar diversos ritmos para generar un estilo único.

“Desde un principio hemos ido experimentado con cosas, por ejemplo en nuestro primer disco (Kinky, 2001) venía Sound de mi primer amor, es una cumbia. De ahí viene lo que nos ha gustado desde el inicio de Kinky, mantener esa mezcla entre electrónico, cumbia, rock. Es todo a la vez”, explicó Omar Góngora, baterista de la banda en entrevista con El Sol de México.

“Queríamos que eso siguiera, con esa misma etiqueta. Es lo que nos mantiene, la banda tiene un sonido propio, que es lo más difícil en todas las épocas. Eso nos ha mantenido frescos, seguir escuchando música nueva, actualizándonos, tocando en los festivales, hacer colaboraciones”, dijo.

El nuevo material 5 disparos, que recrea temas arraigados en la cultura mexicana, la banda lo ha inaugurado con una versión del tema El paso del gigante, original de Grupo Soñador. Las cuatro canciones restantes se irán anunciando de manera sorpresiva en las siguientes semanas.

“Fue difícil escoger, porque hay tanto. El paso del gigante es un favorito, a nosotros siempre nos ha gustado la cumbia, los sonidos raros, lo electrónico. Esta canción fue de las primeras que escogimos”, mencionó Góngora.

“Hemos tenido una historia de hacer covers o de acompañar a gente en sus canciones, como a Los Ángeles Azules, Bronco, Intocable, Leo Dan. Pero en esta ocasión lo decidimos para nosotros. De ahí nació la idea. Era rendirle tributo”.

INFLUENCIAS DE TODA LA VIDA

La ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, ha representado históricamente una conexión con la cumbia y con la música norteña. En esa línea, Omar Góngora señala la manera en la que cada uno de los miembros de Kinky crecieron junto a esos géneros.

Kinky estrena “El paso del gigante” el primer tema de su nuevo EP FOTO: Cortesía / OCESA

“Crecimos con Ramón Ayala, Los Invasores de Nuevo León, Los Cadetes de Linares, ese fue nuestro biberón de chiquitos. Después fuimos descubriendo el rock y la cumbia, luego vino todo el movimiento vallenato. Nos hemos influenciado de todo eso, e hicimos nuestra versión de música norteña”.

ÉPOCA DE APERTURA

Para el baterista de la agrupación, en la época actual el ambiente del rock en México se ha abierto hacia otros ritmos, algo contrario a lo que en el pasado sucedía, donde el público era más reacio a no aceptar combinaciones.

“La gente está más abierta, antes los rockeros no le daban mucho a la cumbia, o a lo norteño, y ahora se abrió por ese lado. Antes en el Vive Latino no podía tocar nadie que no fuera rock porque lo bajaban. Recuerdo que una vez bajaron a Natalia Lafourcade o cuando se presentó Calle 13, les llovieron botes. Hoy el Vive Latino es una feria de pueblo, es todo”.

Mientras los temas restantes de 5 disparos son lanzados, Kinky visitará ciudades de la República como Querétaro, Metepec, Ciudad de México, Monterrey, Ensenada y Saltillo, además de salir al extranjero rumbo a Los Ángeles, España y Colombia.