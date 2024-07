Kim Flores lanza nuevo sencillo titulado 24 K

Culiacán, Sin. -Kim Flores está de regreso con “24 K”, un tema que narra su historia de vida a la perfección; donde su diario vivir provoca todo tipo de comentarios y críticas, que lejos de afectarla, la hacen crecer y ser mejor en las diferentes áreas en las que se desenvuelve.

Kim Flores es una influencer, mujer de negocios, madre y esposa, quien después de ser tendencia y acaparar las portadas de las principales plataformas de música con su sencillo “Triple Ja, Ja, Ja”, ahora le apuesta a este nuevo lanzamiento a estrenarse el próximo 12 de julio y con el que se siente plenamente identificada.

“Ya empezó la envidia a abrir la boca, eso no es novedad pa mi, así me acostumbré a vivir, al final que nada les embona, por eso vivo a mi modo, si no les gusta ya ni modo”, es parte de la letra de 24 K.

Con este nuevo sencillo, Kim regresó a la imagen de inicios de su carrera con su larga cabellera negra, y un espectacular vestuario y accesorios en color dorado, que para ella representa todo el poder y la fuerza que ha ganado desde que se dio a conocer públicamente.

Puedes seguir en redes Sociales a Kim como Instagram: kimfloresgz, Tik Tok: kimfloresgz y Facebook: Kimberly Flores.