"Kenia" fue un reto muy importante: Sofía Castro

Oscura, tanto en su apariencia como en su carácter, Kenia fue uno de los protagónicos en la serie El Dragón, cuya primera temporada llega a su fin este viernes en Las Estrellas. "Fue un reto muy importante hacer este personaje", dice en entrevista la actriz Sofía Castro, quien destaca que Kenia, como el resto de los personajes de la trama, "son realmente humanos, como es la vida, no todo es ni blanco ni negro. Están escritos de forma muy peculiar, cada uno responde a su humanidad, creo que todos reaccionamos así, conforme se nos presentan las situaciones, siempre hay alguna que otra traba en nuestra vida".

Ella atribuye el éxito que ha tenido la serien a la forma en la que están escritos los personajes, ya que "más de una vez la gente dijo 'no, ¿cómo?, ¿por qué hace eso?, yo hubiera reaccionado de manera diferente'; pusieron en juicio las decisiones de los personajes durante toda la serie. Yo sabía que los iban a querer, o no los iban a querer, pero seguro los disfrutarían mucho".

Escrita especialmente para la televisión por Arturo Pérez-Reverte (el autor de la novela La reina del sur) esta súper producción grabada en Japón, Colombia, Estados Unidos y México, tiene hasta ahora dos temporadas, disponibles en Netflix.

Sofía Castro cuenta que aceptó participar en el elenco desde que leyó las características de Kenia. "Me dijeron que iba con tatuajes, con aretes, de su sicología, que era una chava que tiene muchos secretos, personalidades de vidas pasadas y me interesó, por el reto de hacer a un lado a Sofía. Hay personajes que tienes la fortuna -o no, dependiendo- que tienen algo de ti como ser humano, pero Kenia no tenía absolutamente nada qué ver con Sofía, entonces ese fue el reto, un tipo de personaje que tuve que construir desde cero para poder interpretarlo. Además, como Kenia tenía tantas capas, era mucho más difícil entrar en ella, realmente sentir lo que ella sentía, llorar sus lágrimas, entender por qué reaccionaba de cierta manera, sobre todo sin juzgarla".

Luego de esta etapa exitosa en televisión, la ganadora del segundo lugar del reality estadounidense Mira quién baila, que se transmitió a principios de año en Univisión, está a la espera de retomar otro proyecto para la pantalla chica que quedó suspendido por la pandemia y del cual, asegura, no puede dar detalles.

"Mira quién baila me cambió la vida, lo gocé muchísimo, la verdad no me esperaba ni ese segundo lugar, ni esa habilidad para bailar. Ya después vino la pandemia y todo quedó en pausa. Estuve los primeros meses en México, porque estaba por empezar un proyecto para televisión, que estamos por retomar y ahora estoy en Miami. Extraño trabajar, estar parada en un foro, leer un guion, este momento en la vida de todos ha sido muy fuerte, pero tenemos que aprender, sacar lo bueno y seguirnos cuidando porque ya vimos que aunque están abriendo actividades, los contagios pueden seguir", concluye.