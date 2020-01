Karla Holt cantará en el Super Bowl Live 2020

El Sol de Mazatlán charló en entrevista exclusiva con la artista de 22 años Karla Holt, vía telefónica a la Ciudad de México, donde la cantante nos compartió su emoción por participar próximamente en el Superbowl Live 2020, que se llevará a cabo del 25 de enero al 1 de febrero.

La cantautora mexicana se presentará en la noche del 1 de febrero en Bayfront Park, en Miami, Florida; este festival musical contará con conciertos nocturnos, será una fiesta épica previa al evento deportivo, organizada por el Comité Anfitrión del SuperBowl.

Karla Holt estará junto a Domino Saints en el escenario “Verizon Up Amphitheater Stage”, interpretando el tema "Me Enamoré". Esta oportunidad, sin duda será un paso importante en su carrera.

¿Cómo fue la invitación para participar en el Superbowl Live?

“Estoy súper emocionada. Gracias a mi último sencillo, ‘Me enamoré’, que estrené el 25 de octubre, que fue una colaboración que hice con un dúo puertorriqueño, Domino Saints. Esa canción tuvo súper buena respuesta, la verdad no nos lo esperábamos. Es como un pop urbano, de cierta forma fue la fusión con ellos que ellos son súper urbanos, con reggaetón. Yo también he hecho cosas urbanas sola, pero con ellos fue juntar mi parte popera con su parte urbana. La rola está muy digerible, bailable. Fue una muy buena fusión.

Resulta que a los chicos los llaman para lo del Superbowl, ellos ya se han presentado en torneos, viven en Miami desde hace varios años, y han estado en Viña del Mar y en eventos bastantes grandes. Y les hablan para que representen a Puerto Rico porque va a ser en Miami este año, y todo va en torno a la onda latina, y le dicen a la persona que les habló, que justo acababan de hacer una colaboración con una chica artista mexicana, sería padre que viniera a cantar esta rola con nosotros. Escucharon la canción, les latió y a darle”, comparte Karla Holt.

Karla Holt se lanzó oficialmente el 3 de mayo del año pasado y hasta el momento lleva entregados tres sencillos; el primero fue ‘Que quedé claro’, la cual es una canción escrita por ella en coautoría con Mariano Castrejón; el segundo, ‘Tentación’, en coautoría con Beto de Paz y Dani Rod, y el tercer sencillo es ‘Me enamoré’. Estos temas forman parte de un LP, que contiene cinco canciones. Su disco trae, un bonus norteño.

Karla lanza aproximadamente cada dos meses y medio un nuevo sencillo.









SUS INICIOS

Comenzó a los cuatro años tocando el piano, quería aprender a tocar los instrumentos. “Siempre fui muy fan de la música. Por mi familia, sobre todo más que nada por parte de mi papá, tengo un primo que es músico, también es cantante y siempre fui muy cercana a él, hasta la fecha. Me latía muchísimo la onda de verlo en acción, componer, cantar y presentarse y dije, yo quiero lo mismo”, comparte Holt.

¿Dónde te visualizas?

Nunca me gusta pensar como algo muy en específico porque al final nunca nada sale como lo planeas, pero la verdad, yo soy mucho más de seguir el camino y de ir soltando cada paso, porque ahorita he sigo súper afortunada. Me siento muy bien con los resultados que llevamos. He conocido muchísimas partes de la República que ni siquiera había tenido la oportunidad de ir. Muchísima gente, el público ha sido increíble y los medios. Espero a corto plazo mucha más música, más presentaciones, conocer a más gente, visitar a más lugares, y hacer más colaboraciones, porque la verdad fue algo que disfrutamos muchísimo.

La cantante.

COMPOSICIÓN

Karla Holt comparte que le gusta componer sus temas en coautoría. “Me parece que el poderte juntar con otro compositor y tú aportar tus ideas y el otro aporte otras y siempre esto hace que en cierta forma se complemente la rola con algo que igual y a ti no se te hubiera ocurrido, y me ha funcionado muy bien. Pero también tengo temas que son solo míos”, explica Holt.

SU GRUPO FAVORITO

The Beattles y Michael Jackson. Actuales le gustan los artistas que están en la onda de lo urbano, comparte que disfruta mucho la música de Maluma, J Balvin, Bad Bunny, Becky G, Reik.

AGRADECIMIENTO

Muchas gracias a toda la gente que me ha escuchado. Gracias por el apoyo, en verdad ha sido increíble, inesperado, que siga creciendo y que sigan disfrutando de la música que ya está y de todo lo que viene este año, que va a estar súper bueno también.

Karla Holt

















