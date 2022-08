El detrás de la supuesta demanda de Juan De Dios Pantoja contra Twenty One Pilots

El cantante, tiktoker, influencer y esposo de Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, se ha vuelto tendencia en las redes por una captura de pantalla que está circulando en Facebook, donde habla de una supuesta demanda que impondría por plagio en contra de los intérpretes de "Stressed Out", Twenty One Pilots.

En la captura de pantalla que ha circulado en fanpages dedicadas hablar de música, se puede leer que supuestamente el joven multifacético originario de Mazatlán, acusa al grupo de Tyler Joseph, Josh Dunn, y Nick Thomas, Twenty One Pilots, de haber hecho una copia de uno de sus videos musicales.

Tamién puedes leer: ¿Quién es Kim Namjoon y por qué aún no es el hombre más guapo del mundo?





“Mañana presentaré una demanda en contra de @twentyonepilots por plagio en mi video musical, Ya nadie puede ser original”, decía el mensaje de Juan de Dios Pantoja.

Sin embargo, fue la respuesta del grupo de "Heathens" lo que causó gracia entre los internautas, al responderle, "we don't know, who you are (no sabemos quién eres)".









El mensaje de Pantoja a la agrupación de Ohio, supuestamente salió porque en la producción del video de "Shy Away", de Twenty One Pilots, le fue copiada al videoclip de "Roast Yourself", producción que JD estrenó en 2019.

Esto por qué en su producción audiovisual la agrupación estadounidense utiliza unas luces de neón que son muy parecidas a las que usó el cantante mazatleco en su clip musical..

Si bien la publicación tiene circulando la red social de Facebook desde el día de ayer, todo apunta que se trata de una edición que se hizo con el screenshot, pues en ninguna de las cuentas de estos artistas aparece rastro de que esta publicación haya sido real.