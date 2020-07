Jorge Medina lanza ‘Persona Tóxica’

Mazatlán, Sin.- Jorge Medina está de estreno, pues ya lanzó su primer corte llamado ‘Persona Toxica’, el cual se desprende de su tercer material discográfico como solista, en el que se encuentra ya trabajando y se titulará Tres Vidas.

El tema es compuesto por Tláloc Noriega, ya tiene algunos días sonando en radio y en plataformas digitales. Esta corte, está muy actualizado con lo que se vive en la actualidad.





Lanzamos este tema que me gusta mucho, es muy actual, pero persona tóxica no viene solo de la pareja, si no muchas cosas, como familiares, noticias y ya solo faltaba la canción y aquí estáJorge Medina





Con este corte, Jorge retoma ese estilo romántico que le caracteriza, luego de que en los últimos sencillos donde nos había sorprendido con temas, como “al cien y pasadito” y otros temas acústicos que lo llevaron a otros países, donde ya suena su música.

“Yo creo que con este tema vuelvo a mis raíces, el primer disco que me produce Chuy Lizárraga, él le metió su toque, el segundo disco en vivo que grabó ya se empieza a ver el color de por dónde van las cosas que nos abrieron las puertas a Centroamérica, hice acústico y mariachi que son temas de catálogo para radio y vuelvo a ser yo, donde agarro canciones que llegan al corazón y creo que la gente identifica más este estilo y lo asocian cuando estaba en la Arrolladora”





El disco Tres Vidas tendrá colaboraciones con Grupo Firme. Foto: Cortesía | Jorge Medina





SU PRÓXIMO MATERIAL

Jorge Medina ya prepara su nueva producción, como nos había adelantado se titulará ‘Tres Vidas’, siendo esta su tercera como solista y ya está en planes para hacer algunas colaboraciones en la que destaca Grupo Firme.





Yo tengo pláticas con Grupo Firme, pero no nos hemos puesto de acuerdo, he tratado de cuidarme con esa cuestión que estamos viviendo, pero es cuestión de nada más hacerlo, irnos a una cabaña en la sierra y comenzar a hacer músicaJorge Medina





Otras de las sorpresas que tiene el nacido en Cacalotán, Rosario, Sinaloa, es una colaboración con el colombiano Guido G, un cantante urbano con el que planea adaptar una canción estilo cumbia que el solista tiene en sus listas.

Una de las canciones que Medina está trabajando mucho es la de “Mujer Perfecta” que vendrá en este álbum y para la que se encuentra buscando a un voz femenina o en su caso, tener una colaboración con Charles Ans, ya que, aseguró la canción es muy dulce y cuenta con un toque de ballenato.





PLANES A FUTURO

Medina, no para de trabajar y ya tiene listo, el próximo corte que se llama ‘Llora Lola’, compuesto por Eladio Flores, “El loquito del rancho”, cuyo vídeo se grabará en el puerto de Mazatlán, en el centro histórico.

Aseguró que el tema mencionado es muy bailable y se están realizando ritmos más globales, así como trabajos con ritmo de ukulele.





PARA SABER

Jorge Medina lanzará el álbum a principios del 2021, donde se incluirán temas de Omar Tarazón, Edén Muñoz y Espinoza Paz, con un tema que será lanzado para la preventa del mismo.





