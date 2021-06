Jiapsi Yáñez, una sinaloense ejemplar

Culiacán, Sin.- La joven influencer, inició su vida en las redes sociales realizando videos divertidos con los que logró ganar millones de seguidores, hasta la fecha, sigue abriéndose paso en los negocios y ahora presenta la nueva aplicación Pide Rait.

“A mi desde chiquita siempre me han gustado mucho los negocios, de repente siento que a veces necesito calmarme porque quiero vender todo, pero últimamente como que he canalizado más mi energía a mi favor”, comentó la youtuber en su visita a las instalaciones de El Sol de Sinaloa, en donde nos habló de este nuevo proyecto: la aplicación Pide Rait, la cual, ofrece servicios de transporte en vehículos con conductores, y ya está disponible para descargarse.

La clave del éxito es ser constante, es tener una dosis de motivación diaria y rodearte de gente positiva. Foto: Cortesía @jiap_

“Ahorita traigo este proyecto que viene a revolucionar muchísimas cosas aquí en Culiacán, es un proyecto de movilidad, es una aplicación que se acaba de incrementar aquí, entramos hace dos semanas, estuvimos haciendo pruebas, contactandonos con los conductores para que entraran y ahorita ya tenemos 200, y la verdad son poquitos para la visión que nosotros traemos, queremos ser los número uno en Culiacán y quisimos iniciar aquí”, detalló Yáñez.

Explicó que Rait estará por lo pronto solo en Culiacán, pero sus planes son extenderse por todo Sinaloa, para luego irse a otras ciudades más grandes. También señaló que lo que tiene de diferencia esta aplicación con las demás, es que es una empresa sinaloense, por lo que todas las ganancias que se generan se quedan en Culiacán.

“Bueno pues primero que nada yo soy de Culiacán, pero sobre todo yo me siento como en deuda con esta ciudad, porque son los que al principio me apoyaron, fueron mis primeros seguidores, entonces porque no regresarles mucho, de lo mucho que me han dado y así fue como quisimos empezar con esta aplicación, con la que además quiero generar muchos empleos”, comentó la famosa youtuber.

Sobre su línea “Jiapsi Yáñez”, la cual lanzó en el 2018 y que logró posicionarse durante los primeros dos años como una de las líneas con más likes en facebook, nos mencionó que le dio un nuevo diseño a su logotipo: “refrescamos el logotipo, decidí renovarlo por completo, ahora está muchísimo más bonito, y pues la marca se lanza el próximo mes, vamos a comenzar con calzado, con labiales, algunos perfumes, y pues sigo trabajando muchísimo en ella también”.

LA CANTANTE

Jiapsi también conjuga su faceta como youtuber y empresaria, al mismo tiempo que con la música, pues el año pasado firmó con Lizo Music, sello discográfico que dirige Sergio Lizárraga, en donde su carrera como cantante toma presencia con su primer sencillo oficial: “Nada personal”. De igual forma, nos adelantó que se viene un nuevo sencillo con personas muy talentosas y del género urbano.

Al preguntarle cómo le hace Jiapsi para conjugar su faceta como youtuber, cantante y empresaria esto respondió: “trato de no comerme el pastel completo yo sola, si no de repartirlo con las respectivas personas que les toca, que se lo merecen, voy a dar un ejemplo, siento que es preferible tener un millón de pesos dividido en dos que tener quinientos mil pesos para ti solo, es la misma, es mejor compartirlo porque así el trabajo es menos pesado, menos cansado, y fue con pasos firmes”.

Jiapsi Yáñez asegura que le apasiona el mundo de los negocios. Foto: Cortesía @jiap_

EL ÉXITO

Durante la charla, la joven empresaria culichi confesó que para ella la clave del éxito es ser constante: “es tener una dosis de motivación diaria, rodearte de gente con energía positiva, porque es muy cansado estar rodeado de personas que solamente le ven lo negativo a las cosas, y de gente a la que tu le haces bien y que ellos te hacen bien”.

Destacó además que ser Jiapsi Yáñez es raro, “se siente un compromiso muy grande con muchas personas, en ocasiones siento como una carga muy pesada, como una maleta muy pesada que yo decidí cargar, que es pesada, pero quienes vienen en esa maleta confían en mí, entonces, se siente bien, se siente un compromiso y se siente cansado, ahorita, no se mañana”, aseguró.

La youtuber definió a Sinaloa como un lugar fértil: “esa es una palabra muy buena para definir Sinaloa, que esa palabra es dar, es abundancia, es crecer, es vida, entonces, así es Sinaloa, en cuanto, a talento, a comida, la tierra, las frutas, verduras, estamos bastos, Sinaloa es muy basto en todos los sentidos”, afirmó con gran certeza y orgullo.

EL CONSEJO

Por último, la famosa dejo un consejo a todos los jóvenes que desean ser emprendedores: “confíen en ustedes, algo que me costó mucho trabajo fue confiar en mí, cuando yo empecé a confiar en mí, fue cuando otra persona comenzó a hacerlo, entonces tienen que confiar en ti, en un poder superior en la gente que te ama, confíen en ustedes primero para comenzar a echar a andar algo”, concluyó.









