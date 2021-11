Jesse & Joy y Angela Aguilar lanzan "Ella que te dio" y brillan como nunca

Culiacán, Sin.- A partir de hoy ya está disponible el videoclip oficial de “Ella que te dio”, el nuevo tema de Ángela Aguilar incluido en su disco “Mexicana Enamorada” y en el que canta en colaboración con la banda de "Dueles", Jesse & Joy, quienes también participaron en el vídeo.

“Ella que te dio” es un tema muy romántico de desamor donde Ángela y Jesse & Joy relatan una decepción amorosa en el que el amor de su vida se aleja por irse con alguien más, que, interpretado por Ángela, le da un toque único y muy especial, gracias al talento y carisma que posee la joven cantante.

Producido por Pepe Aguilar y Cheche Alara, “Ella que te dio” es un tema autoría de Jesse Huerta, Joy Huerta, Ale Zéguer y Blanca Rodríguez.

A la par del lanzamiento de este nuevo videoclip, no se puede dejar de lado que Ángela Aguilar se llevó la semana de los Latín Grammy, participando en la cena de “Person of the year” en la que se homenajeó a Rubén Blades, correspondiendo a Ángela cantar el tema “Ligia Elena”, siendo la única cantante mexicana invitada al homenaje, además de la intérprete más joven.

Sumado a eso Ángela fue la encargada de entregar el Premio a “Mejor Nuevo Artista”, en la que resultó ganadora Juliana Velásquez, esto durante la ceremonia oficial de Latin Grammys en el MGM Grand Arena de Las Vegas, mismo escenario en el que la familia Aguilar se presentará en una noche más de “Jaripeo sin Fronteras”, mismo que desde hace días ya tiene sold out.













