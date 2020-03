Javier Zayas y su Nueva Edición dicen: ‘Enterraré tu recuerdo’

Mazatlán, Sin. - Javier Zayas y su Nueva Edición, de Villa Juárez Sonora nacido en Guasave, Sinaloa

Durante su gira de promoción de los nuevos temas que trae en su producción musical visitó Mazatlán, Sinaloa. La propuesta es un norteño y banda, y Zayas además de cantar interpreta instrumentos como el acordeón, guitarra, bajo, requinto.

El primer corte con banda se titula ‘Enterraré tu recuerdo’. “Es un tema que te puedes sentar a gusto a escucharlo. Es un cover. Es una canción muy viejita de los boleros de oro de Los Cadetes de Linares, la hice a mi estilo, no bolero, y creo que está gustando. Fue un reto porque son canciones que se quedaron bien plasmadas en esa época. La hicimos norteño banda y parece que sí está gustándole a la gente.

El pasado 31 de enero, el proyecto de Javier Zayas cumplió cuatro años. La agrupación está conformada por 25 músicos.

El joven estuvo de gira promocional, visitó Guadalajara y el Norte de la República Mexicana. Próximamente se presentará al Sur de Sonora.

¿a quién admiras?

“Admiro mucho a una persona que ya no está, Valentín Elizalde, q.e.p.d. Fue de las personas que han influido dentro de mi carrera, y siempre lo llevo. Desgraciadamente no me tocó estar en uno de sus conciertos en vivo, pesa mucho. Me quedó con sus videos y lo bueno que se habla de él”.

sus inicios





La música en mi vida ha sido desde siempre. Inicié en esto por un error. Yo era en la secundaria el típico muchacho relajiento, y una vez le pegué una patada a una botella de refresco de plástico y la botella voló hacia arriba y le pegué a una lámpara del salón, cayó hizo explosión y se escuchó hasta la dirección. Y ahí vienes, quién fue; Fue Javier, y me dicen, véngase para acá, era el segundo día de que había iniciado el curso escolar. Y nuestra tutora, Guillermina que era la maestra de español me dice, hay una manera en la que no te voy a correr, yo tenía miedo a que mis papás me regañaran y me dijo: No te voy a correr si cantas el Himno Nacional en el lunes cívico delante de toda la escuela con el Lábaro Patrio enfrente, y dije, ¡va! Por tal de que no me corrieran de la escuela y de ahí para adelante me aventé los tres años cantando el Himno e hicimos la primera agrupación y me empecé a foguear dentro de la músicaJavier Zayas





Cabe destacar que el músico es licenciado en Contaduría, cuando finalizó su carrera decidió enfocarse en la música.

“Agradezco a los medios de comunicación por abrirme las puertas y a las fans por todo el apoyo que me han brindado”, comparte.

