Innovando en el Rock: Chicano Wei estrena por primera vez Full Band

Culiacán, Sin.- El artista Chicano Wei dio un concierto en el recinto de Alicletas, para presentar por primera vez su material con banda en vivo. Para esto se contó con los músicos, Erik García “Proux” en el bajo y Anel, “Chica de Oro” en la batería, los tres vestidos de negro al estilo fúnebre para despedir su último álbum Azúl Platónico+ que ya lleva un año en plataformas.

Azúl Platónico+ combina distintos estilos, destacando el indie alternativo de la década de 2010 y el pop punk y hip hop de los años 2000 en cuanto a sonido se refiere.

Chicano Wei explicó en una entrevista para El Sol de Sinaloa que este es un proyecto que comenzó en la pandemia del Covid, en la que era productor y Beatmaker.

“A falta de tener con quien grabar o con hacer música, comencé a hacerla solo y me empezó a gustar mucho. Se la enseñaba a gente y les gustaba, entonces, nunca vi un freno que me detuviera a pensar si estaba bien o mal, simplemente siguió creciendo como una bola de nieve y aquí estoy, ya con mi primer disco preparando el segundo. Turisteando por México, conociendo por primera vez y estoy muy emocionado”, expresó.

Chicano Wei presenta por primera vez su material con banda en vivo. Dheyna Brito/El Sol de Sinaloa

Sobre su última colaboración, Chicano Wei mencionó: “acabo de sacar una rola llamada Resistol + con Vanessa Zamora que también es una artista que admiro mucho y ella se acercó a mí. Esa validación refuerza esa confianza que tengo con el proyecto.”

Al preguntarle por qué la decisión de presentarse con full band, respondió que fue porque ya están cumpliendo un año que sacaron el disco, “ya pude pasear por México y en esta oportunidad quise despedir la temporada de este disco y la promoción haciendo un tipo de funeral al álbum y juntando a músicos talentosos que en si no es un proyecto de banda si no uno solista, pero quise hacer un plus, no sé si lo vuelva a hacer por ahora es único”, expresó.

El concierto en Alicletas

El concierto fue abierto por la banda Canela Pop, un proyecto de cuatro jóvenes culiacanenses que demostraron su gran sonido al que llaman “Garage pop culichi”. Durante veinte minutos ambientaron a los fanáticos.

En el intermedio del concierto, la actriz Ariana Ochoa hizo una demostración de espectáculo de danza de fuego mientras los músicos se preparaban.

Al comenzar Chicano Wei animó al público a pararse para recibir la música, y comenzó el concierto con su canción “diecinueve”, siendo coreada por sus fans que ya abarcaban todo el escenario. Después de algunas canciones subió el artista Sanclemen7e para cantar juntos su colaboración “Peluche”.

Al finalizar agradeció a la gente por asistir y estar cerca de su proyecto, así como mencionó que su padre había venido desde Tijuana para ver su presentación. El público pidió una canción más y el artista los complació con una más para cerrar el concierto.