Histórico: Kurt y Sting colaborarán juntos en un nuevo tema musical

¿Te imaginas la combinación de un culichi cantando junto a una de las figuras más importantes del rock en el mundo?, pues el cantante de "La Mujer Perfecta", Kurt, y el intérprete de "Every Breath You Take" de The Police, Sting, estrenaran juntos un nuevo tema musical titulado "Por Su Amor"

Fue el mismo Kurt quién dio a conocer esta noticia a través de su cuenta oficial de Facebook, en donde con un emotivo mensaje y una foto a lado de Sting, el artista originario de Culiacán, Sinaloa, publicó que fue invitado por el propio cantante de "Shape Of My Heart", para colaborar juntos en una canción, la cual se estrena este viernes 08 de abril.

"Querido Kurt, de 16 años, sé que será difícil de creer esto…..pero un día el gran Sting te invitará a cantar con él una de sus bellas canciones… y te darás cuenta de que los sueños se cumplen. Para mí es un verdadero honor cantar con uno de mis héroes de la música. Familia que felicidad compartirles que el 8 de abril se estrena #PorSuAmor", publicó el músico.









No es la primera vez que Kurt nos sorprende haciendo colaboraciones con músicos de talla internacional, pues en agosto del 2019 el cantante de "Vengo del futuro", lanzó, junto a Luis Fonsi, el tema "16" y apenas hace un año estrenó "Nadie Nos Entiende" de la mano de Willy Rodríguez de Cultura Profética.

Por otro lado, Sting sorprendió al mundo hace apenas seis días con la reinterpretación de "Russians", enviando un emotivo mensaje a la humanidad y dándole todo su apoyo al pueblo ucraniano.

Sobre Kurt

Kurt Schmidt, mejor conocido como Kurt, comenzó su carrera en el año 2014 y fue cinco años más tarde, en el 2019, lanzó su álbum debut, "En Medio de Este Ruido", el cual está formado por los temas "Vengo del Futuro", "Se Fuerte Corazón" y "Sonreír".