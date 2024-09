Habilitan venta de boletos en línea para el Palenque

Culiacán, Sin.- La venta de boletos para el Palenque de Culiacán 2024 continúa con éxito en Hotel San Marcos, y el día de hoy además se anunció que ya se pueden adquirir también en línea.

“Ya puedes adquirir tus boletos en línea en www.Ticketurbo.com, este es el único sitio web oficial del Palenque de Culiacán, no caigas en estafas, no nos hacemos responsables por comprar no adquiridas en nuestro sitio web”, anunció en sus redes sociales el Palenque.

Este año la fiesta Palenquera de la Expo Feria Ganadera 2024 se llevará a cabo del 14 de noviembre al 1 de diciembre.

Entre los artistas que se presentarán están Natanael Cano, Grupo Firme, Edición Especial, Yuridia, Fuerza Regida, Marca Registrada, Julión Álvarez, Junior H, Christian Nodal, Alfredo Olivas, entre muchos más.

Aún falta una fecha por confirmar un artista, el cual hasta el momento se desconoce, además están preparando una presentación sorpresa para toda la familia, la cual también próximamente estará dando a conocer.