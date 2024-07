Guillermo del Toro solicita salvar Revue, histórica sala de cine de Toronto

Guillermo del Toro solicitó que Toronto salve una popular e histórica sala de cine independiente que podría desaparecer en los próximos meses, ubicada en la ciudad canadiense.

En un mensaje colgado en la red social X, el director mexicano, que se encuentra en estos momentos rodando en Toronto una nueva versión del clásico film Frankenstein, solicitó a la alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, que intervenga para salvar la sala Revue.

Guillermo del Toro, de 59 años de edad, también se ofreció para hacer lo que pueda para que la sala de cine no desaparezca.

"Alcaldesa Olivia Chow, ¿puede ayudar a salvar Revue, uno de los referentes culturales, sin ánimo de lucro, más queridos de Canadá?. Casi 20 mil firmas se han sumado. Si no es usted, ¿quién puede ayudar? ¿O cómo puedo ayudar?", escribió el director.

@MayorOliviaChow Can you help save the REVUE, one of Canada's most beloved, non-profit, cultural landmarks? https://t.co/59TrOEgoqB Almost 20k signatures have been added https://t.co/uvT0DalW6d

If not you, WHO can help? Or HOW can I help? @BhutilaKarpoche @viraniarif @gordperks — Guillermo del Toro (@RealGDT) July 4, 2024

En un mensaje posterior en la red social, Guillermo del Toro insistió a la alcaldesa, así como a algunos de los concejales de la municipalidad, que "respondan a la urgente petición" ciudadana para salvar Revue.

@MayorOliviaChow @BhutilaKarpoche@viraniarif @gordperks Of the many things you can do for Cinema- Can you please answer this urgent petition to save the REVUE (a beloved landmark)- Almost 20k signatures have been added https://t.co/59TrOEgoqB — Guillermo del Toro (@RealGDT) July 4, 2024

¿Qué es la sala Revue?

La sala Revue es el cine en activo más antiguo de Toronto, Canadá. La sala no tiene fines de lucro, e informó que no puede asumir el aumento del alquiler decidido por los propietarios del edificio, que ha recurrido a los tribunales para cerrar la institución.

En una reciente entrevista, Guillermo del Toro, que ha ganado tres Óscar con los filmes The Shape Of Water y Guillermo del Toro's Pinocchio, declaró que considera Toronto su segundo hogar y expresó su admiración por el mundo cultural y culinario de la mayor ciudad canadiense, considerada una de las más multiculturales del mundo.