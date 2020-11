Gonzalo Martínez es “El Zalo”

Culiacán, Sin.- El joven cantautor Gonzalo Martínez, presentó su nuevo sencillo titulado “El Zalo” una composición propia que expresa una autobiografía del artista originario del estado de Sonora.

Este nuevo tema es un corrido al que refiere con énfasis sus raíces, valores, gustos y su forma de ser, con un toque sierreño, ‘’El Zalo’’ quiere dejar huella a las nuevas generaciones con valores mencionados en su letra, como lealtad, nobleza, valor de la palabra, honor, familia y la bondad.

“El Zalo es un tema de mi autoría es un corrido sano, que habla totalmente sobre mí, de donde vengo, quien ha estado cerca de mí para apoyarme, es mi esencia y para eso es, para abrirme con la gente y le tengo mucho cariño porque es una biografía sobre mí”, comentó el artista en entrevista vía telefónica para El Sol de Sinaloa.

Al preguntarle qué es lo que Gonzalo quiere ofrecerle a su público esto fue lo que respondió; “mi música, quiero ofrecerles historias y letras con las que se puedan identificar cuando anden felices o tristes”.

A pesar de su corto tiempo en el mundo de la música Gonzalo tienen 24 temas de su autoría escritos de los cuales en el aire se encuentran 4 canciones “El Zalo”, “De ti aprendí”, “Te quería para mi” y “tres tragos”

Gonzalo explicó que la gente lo ha aceptado muy bien, “me han aceptado increíble, y la verdad se siente muy bonito que la gente a pesar de que no me conocen me manden las mejores vibras, me manden abrazos me den su cariño es muy motivante”.

En su nuevo sencillo el cantautor refiere con énfasis sus raíces, valores, gustos y su forma de ser. Foto: Cortesía │Gonzalo

LA PANDEMIA

Para el cantautor el tema de la pandemia si le afecto bastante pues asegura que muchos planes se fueron abajo, muchas cancelaciones y demás, “la verdad fue muy difícil, pero pues por otro lado saque provecho, me puse hacer ejercicio, me puse a componer y a grabar en el estudio, y seguimos trabajando bastante”.

NUEVOS PROYECTOS

Para culminar Gonzalo concluyó diciendo que próximamente vienen otros lanzamientos, ya que para este próximo 2021 sacará su disco completo de canciones de su autoría y algunos covers; y cerró la entrevista asegurando, “para este nuevo año yo me veo ya en los conciertos esperemos que Dios nos dé esa oportunidad muy pronto”. “El Zalo” viene acompañado de un videoclip oficial el cual fue filmado en el estado de Sonora, tomando como locación el bello puerto de San Carlos y los espeluznantes paisajes que contrastan el desierto con el mar y el imponente cerro de ‘’El Tetakawi’’.

Puedes encontrar a Gonzalo Martínez en sus redes sociales como @GonzaloMtzOficial.

La música siempre ha sido mi forma de expresarme y siempre ha estado en mi cuando estaba enojado o triste empezaba a tocar ya después empecé a componer siempre la he usado como mi medio de expresarme.

Gonzalo Martínez cantautor





PARA SABER:



El corrido de ‘‘El Zalo’’ estuvo bajo la producción de Ricardo Gutiérrez originario de Guadalajara, Jalisco, también productor de su primer sencillo titulado ‘’De Ti Aprendí’’













