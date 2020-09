Giovanny Ayala se consolida en el regional mexicano

Mazatlán, Sin.- Giovanny Ayala es uno de los jóvenes cantautores que viene cautivando el regional mexicano, rompiendo las plataformas digitales con su música y este año no ha sido la excepción, pues en lo que va del 2020, ha grabado dos álbumes y está en puerta un tercero.

Este año sin duda será memorable en la carrera de Giovanny Ayala con gran actividad y éxito, su canción “A Cuanto Me Quedé” se ha convertido en uno de los temas más sonados de la radio y en las plataformas digitales sumando más de 22M de reproducciones en Spotify y más de 22M de vistas en YouTube, a la vez que ha permanecido en los Charts de BDS y de la Revista Billboard por 24 semanas consecutivas.

“Hemos estados muy constantes, porque en estos días tenemos que estar presentes para la fanaticada y por eso trabajamos mucho, a mi me encanta darle material a la gente y debido a eso hemos trabajado tanto en este año y ya estamos por sacar otro álbum de línea, donde se vienen varias rolitas llegadoras”, comentó en entrevista.

A pesar de que la canción “A Cuanto Me Quede” fue un hitazo, un tema de corte romántico escrito por el, Giovanny, también ha sacado varios cortes y álbumes de puros corridos, siendo otro género en el cual se ha ido incursionando cada vez más.

“Creo que cuando la inspiración llega, sale algo llegado, como el tema ese de A Cuanto Me Quede, pero me gusta componer de todo, disfruto mucho escribir para los enamorados, los corridos me fascina, es música que escuchaba uno de morro y disfruto escribir mucho y hacer de todo”.

Recientemente, lanzó el corte que se titula “Según” otro corte romántico, que le llegó la inspiración en esta pandemia, donde después de tener un vació creativo, comenzó a trabajar en su música.

Sus letras llegadoras lo han llevado por buen camino, posicionándose como uno de los artistas revelación del regional mexicano. ”. Foto: Cortesía | Gerencia 360

“Ya estamos por lanzar nuestro siguiente álbum, estar encerrado me ha servido para seguir inspirándome, me costó pero pudimos hacerlo, estamos lanzado canciones nuevas y les comportó que encontré una faceta mía que no sabía que podía crear y las vamos a implementar en este nuevo disco”.

Gracias a su talento como compositor, las puertas del éxito se han ido abriendo con grandes e importantes artistas como Roberto Tapia, Regulo Caro, Los Plebes del rancho, Adriel Favela, Javier Rosas que han grabado de temas de Giovanny Ayala convirtiéndolo ya en uno de los compositores “milenio” mas exitosos de los últimos tiempos.

“Hemos hecho cosas muy buenas, en la composición, ahorita ya tengo en puerta dos rolas ya confirmadas, una me la va a grabar mi compa el Komander y otra canción que también le di a la Banda Carnaval, tenemos otras artistas que nos han apartados canciones, pero todavía no son seguras y cuando te llega la inspiración te llega”.

Como lo dice uno de sus corridos, Giovanny sabe que esta difícil carrera como cantautor, es de altas y bajas, pero este año, sabe muy bien el trabajo que ha hecho y lo que se le viene en puerta para el joven nacido en Tijuana, pero criado en Los Mochis, Sinaloa.

Tenemos que seguir trabajando constantemente, me llena de pasión estar compitiendo conmigo mismo para hacer las cosas mejor, este año esta lleno de altas y bajas, pero el trabajo hace que sobresalgas de los demás.Giovanny

PARA SABER

En este 2020, Giovanny ha lanzado dos álbumes en el que destaca “Altas y Bajas” y “Me Falló El Intentó”, además de promocionar su corte titulado “Según”, todo esto bajo el sello de Gerencia 360.

PARA SABER

En este 2020, Giovanny ha lanzado dos álbumes en el que destaca "Altas y Bajas" y "Me Falló El Intentó", además de promocionar su corte titulado "Según", todo esto bajo el sello de Gerencia 360.

















