Gabriel Porras celebra volver a la pantalla

Gabriel Porras protagoniza junto con Érika de la Rosa el episodio Mía sólo mía, de la serie Amores que engañan, en la que al personificar a Roberto, expondrá con su proceder el maltrato hacia la mujer.

"Se da desde el seno del hogar, al escuchar al padre que le grita a la esposa y madre de sus hijos; ahí inicia la cadena de abuso. Creo que todos los seres humanos somos capaces de maltratar al otro y pasarle por encima. Creemos al pensar y actuar que estamos en lo correcto, lo cual es muy triste. E insisto que es culpa mía, de los de alrededor y de la sociedad en general, porque la intolerancia priva más”, explicó a El Sol de México.

La historia de Roberto (Gabriel) y Laura (Érika), respectivamente; es la más común de muchos matrimonios. Un día ella se accidenta y se da cuenta que no tiene movilidad en sus piernas como para recordar hechos pasados. Sin embargo, él no está muy seguro de que su esposo Roberto sea la persona que quiere demostrar ser. Entonces ella decide tomarle más atención porque está segura que sus intenciones no son buenas.

Ahondó Porras: “El personaje que me tocó, es un hombre que se obsesiona con una mujer, acción que lo lleva a perder el control entre lo que es el amor y la obsesión y a realizar cosas terribles contra la mujer que intenta incesantemente salir del círculo y que por el supuesto amor que le prodiga, el hombre hace cosas terribles”.

La transmisión del episodio Mía solo mía, con el tema del maltrato físico y emocional es este sábado 11 a las 22:00 horas por el canal de televisión restringida LifeTime.

También actúa al lado de Porras y De la Rosa, Juan Pablo Llano, a quienes se les apreciará en la serie Mentiras que engañan, a la que ya le dieron luz verde para una segunda temporada.

Dificultades post pandemia

El actor hizo un recuento de lo que ha vivido en los últimos dos años: “Mis compañeros de toda la vida, no tienen chamba. Es un mercado del entretenimiento que cambió radicalmente y las cosas no son como antes. Anteriormente estabas en el nicho de una compañía productora de entretenimiento y ésta se paró y quedamos volando”.

Expuso que la alternativa es “autogestionar nuestro propio trabajo. Un compañero me invitó a hacer teatro y por supuesto que lo haremos. Es tiempo de darnos nuestras propias oportunidades laborales con contenidos interesantes”.

El actor mexicano radicado en Miami, contó que, antes de la pandemia ya llevaba 15 telenovelas al hilo, realizadas desde Estados Unidos, “por eso radico acá y ahora es más complicado encontrar un personaje en la actuación”.

Además, Gabriel hace su debut de guionista al crear dos películas, una es de comedia y la otra un thriller enfocado en dos jóvenes acusadas de un crimen que no cometieron. “La historia de comedia está enfocada a un actor que cuando está en el pedestal cae y entonces su vida la tiene que comenzar de cero”, detalló.