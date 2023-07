Festival Macabro exhibirá el clásico de terror La mansión de la locura

A 50 años de su estreno, Macabro revisita la primera película de Juan López Moctezuma como director, uno de los más recordados en la filmografía mexicana del género.

La mansión de la locura, considerada una de las adaptaciones más extrañas de la obra de Edgar Allan Poe y una pieza única de terror barroco, se exhibirá en la sección México Macabro.

Basada en el relato The System of Doctor Tarr and Professor Feather de Edgar Allan Poe, la cinta narra la historia de un periodista francés del siglo XIX que descubre que un asilo fue tomado por uno de sus pacientes dementes, quien ha permitido que sus compañeros hagan realidad sus fantasías.

En un comunicado, el festival anuncia además que entre las actividades especiales, presentará la exposición Satánico de la artista mexicana Lore Martell, compuesta por una serie de 16 fotografías inspiradas en el cine de terror mexicano. Estará abierta al público en la Casa del Cine.

“Cuando era niña vi Santa sangre de Alejandro Jodorowsky en la casa de mi abuelo y me cambió la vida”, dice la fotógrafa, quien con esta exposición rinde homenaje a las películas que la inspiraron como artista.

“Debido a que mi trabajo existe en la encrucijada de la fotografía y la pintura digital, y pienso que representa las películas que viven en mi cabeza, esta exhibición me lleva de regreso a mis raíces. Traté de capturar la forma en que estas películas mexicanas clásicas me hicieron sentir la primera vez que las vi. Espero que cuando veas estas imágenes, también desencadenen un mundo de oscuras maravillas en tu imaginación”, agrega en declaraciones difundidas por el festival.

“Mi trabajo se centra en crear personajes con rasgos deformes que reflejan desesperación y sufrimiento, brujas y monstruos. El mundo oculto a nuestros ojos mortales. Lo aterrador, lo extraño, los miedos y la muerte. Mis principales inspiraciones son el cine de terror, la cultura gótica y el body horror", finaliza la artista originaria de San Luis Potosí.

“Actualmente, Lore también trabaja como tatuadora en San Luis Potosí, donde vive con varios gatos, un perro y un esqueleto de plástico de tamaño real llamada Carmela”, apunta el comunicado.