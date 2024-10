Fernando de la Mora reúne a Ely Guerra y Denise Gutiérrez por una buena causa

La vida les ha dado mucho y ahora es momento de regresar un poco, aseguran las cantantes Ely Guerra y Denise Gutiérrez quienes en esta ocasión unen sus voces junto al talento de Fernando de la Mora para ofrecer un concierto con causa.

Con el propósito de apoyar a la Fundación Comparte Vida A.C., que ayuda a pacientes con leucemia y otras enfermedades hematológicas o de origen genético, los artistas compartirán el escenario para interpretar sus éxitos y, a la vez, concientizar a la población sobre la importancia de detectar a tiempo la leucemia, así como estimular una postura de apoyo y donación.

“Estamos felices de preparar este show con el maestro Fernando, él hace esta gala cada año, decide hacia donde quiere dirigirla, así que está preparando un repertorio más clásico, mientras que Denise va por uno más apoyado en la música tradicional mexicana y yo estoy alistando una participación un poco más personal a través de mi música y otras colaboraciones que he hecho”, afirmó Ely Guerra en entrevista.

“Va a ser un concierto con la espectacular Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata y vamos a disfrutar un momento donde no sólo se involucra la responsabilidad musical, sino también a la difusión de la información sobre el trasplante de la médula ósea para salvar vidas”, agregó la cantautora.

El concierto estará dirigido por Gustavo Rivero Weber y se llevará a cabo el 7 de noviembre a las 18:30 horas, en la sala Nezahualcóyotl, en la UNAM.

“Ha cambiado la cara artística de lo que hemos presentado durante muchos años gracias a que ellas dos aceptaron formar parte de este proyecto.

“Cualquier causa es importante, pero más cuando uno se lo toma personal en este tipo de cosas que pueden cambiar para bien”, indicó Fernando de la Mora, quien recordó que será la segunda vez que comparte escenario con Ely y Denise, luego de un show en Mazatlán a inicios de año.

Participar en este proyecto musical altruista provocó que Denise, vocalista del grupo Hello Seahorse!, tuviera mayor conciencia sobre el paso del tiempo, el valor de la vida y el poder disfrutar cada momento.

“A veces vivimos tan rápido, no paramos, no nos detenemos cuando se abren y llegan estas oportunidades donde te sales de tu zona de confort, te sales de ti misma. Ahora voy a usar el instrumento, la voz, para hacer eco de una labor importante que se está haciendo en el país, obviamente me conmovió todo lo que escuché, lo que he visto que han hecho y me honra mucho participar y sumar en algo como persona y artista, muchas veces recibimos, pero de pronto tenemos que dar y salirnos de lo que hacemos.

“Yo no veo por dónde perder, estoy ganando conocimiento, amistades, experiencias de vida y que sé que de esto, en algún momento, puede desembocar en alguna canción”, compartió Denise.

Los boletos ya se encuentran a la venta, lo recaudado será para la Fundación Comparte Vida A.C.